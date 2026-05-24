Italijani na ogrevanju za Slovenijo proti Danski

Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici nedelja prinaša le štiri tekme. V skupini B, ki igra v Fribourgu se bosta ob 16.20 pomerili reprezentanci Danske in Italije. Za slednjo, ki je še brez osvojenih točk, bo to tudi ogrevanje za ponedeljkov spopad s Slovenijo, ki bo odločal o obstanku v elitni skupini svetovnega hokeja. V večerni tekmi bodo palice prekrižali še Slovaki in Kanadčani. V skupini A se bosta najprej pomerili Velika Britanija in Latvija, zvečer pa še Finska in Avstrija.

Za slovensko hokejsko reprezentanco je nedelja na prvenstvu v Švici dan počitka, v ponedeljek pa rise čaka odločilna tekma v boju za obstanek med elito proti Italiji (ob 20.20). Četa Eda Terglava je na svoji uvodni tekmi prvenstva po podaljšku premagala Češko, nato gladko izgubila proti Norveški, pa po kazenskih strelih proti Slovaški, ter zatem še proti Švedski in Kanadi. V soboto je imela prvi zaključni plošček za izpolnitev primarnega cilja, torej obstanka v eliti, proti Danski, a je izgubila z 0:4. Odločala bo torej ponedeljkova tekma z Italijo.

Italijani so po petih tekmah še brez točk, izgubili so spopade s Kanado (0:6), Slovaško (1:4), Norveško (0:4), Češko (1:3) in Švedsko (0:3). Danes se bodo udarili z Dansko, ki bi si z zmago že zagotovila obstanek.

Zvečer se bo vodilna ekipa skupine B, ki je v prvih petih tekmah prvenstva oddala le točko Norveški (to je s 6:5 premagala po podaljšku), pomerila s Slovaško.

V skupini A, ki tekme igra v Zürichu, se bodo popoldne Britanci spopadli z Latvijci. Otočani še nimajo točke in jim grozi vrnitev v divizijo I svetovnega hokeja, medtem ko se Latvijci borijo za mesto v četrtfinalu. Večerna tekmeca, Finska in Avstrija, sta že udeleženca četrtfinala.

SP v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg)

Nedelja, 24. maj:

Lestvici

Tekmovalni sistem: štirje v četrtfinale, zadnji v nižji kakovostni razred Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAVPomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (videoanaliza)Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIKZdravnik: Andrej Lenart ZORETerapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČGeneralni sekretar: Dejan KONTRECVodja reprezentance: Jure PENKOPredstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

Slovenija : Češka 3:2* – podaljšek Nedelja, 17. maj:

Norveška : Slovenija 4:0 Torek, 19. maj:

Slovenija : Slovaška 4:5** – kazenski streli Sreda, 20. maj:

Švedska : Slovenija 6:0 Petek, 22. maj:

Kanada : Slovenija 3:1 Sobota, 23. maj:

Danska : Slovenija 4:0 Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

