Preobrat pri Porscheju: proizvodnja cayenna bi se lahko vrnila iz Slovaške v Nemčijo

Porsche razmišlja o pomembni spremembi proizvodnje svojega najbolje prodajanega modela. Po poročanju nemških medijev naj bi proizvodnjo cayenna iz Bratislave preselili nazaj v Leipzig, vendar le pod pogojem, da bodo zaposleni v Nemčiji pristali na nižje stroške dela.

Porsche preučuje možnost, da bi proizvodnjo modela cayenne v prihodnjih letih iz slovaške Bratislave ponovno preselil v nemški Leipzig. Tako poroča Frankfurter Allgemeine Zeitung, ki navaja, da bi se v Nemčijo preselila proizvodnja vseh različic – bencinskih, priključnohibridnih in prihodnje električne izvedbe.

Za Porsche bi šlo za presenetljiv preobrat. Šele letos je v Bratislavi stekla proizvodnja nove generacije cayenna, potem ko so tamkajšnjo tovarno tehnološko posodobili in jo prilagodili izdelavi vseh različic tega modela. Bratislavski obrat velja za eno najsodobnejših in najbolj avtomatiziranih tovarn v celotnem koncernu Volkswagen, kjer cayenne zdaj prvič v celoti nastaja na eni lokaciji.

Tovarna koncerna Volkswagen v Bratislavi velja za eno najsodobnejših in najbolj avtomatiziranih proizvodnih lokacij skupine. Danes tam izdelujejo modele Porsche Cayenne, audi Q7, audi Q8, škoda superb in volkswagen passat, do letos pa je tam nastajal tudi Volkswagen Touareg, katerega proizvodnja se zaključuje. Obrat zaposluje približno 11.000 ljudi in je eden največjih industrijskih delodajalcev na Slovaškem, zato bi morebitna selitev proizvodnje cayenna pomenila pomemben udarec tako za tovarno kot za tamkajšnjo avtomobilsko industrijo.

Pogoj je jasen - stroški dela v Leipzigu se morajo znižati

Po poročanju časnika je glavni razlog za morebitno selitev želja novega izvršnega direktorja Michaela Leitersa, da dolgoročno zagotovi prihodnost Porschejeve tovarne v Leipzigu. Tam že izdelujejo modela panamera in macan, prihod cayenna pa bi obratu zagotovil visoko zasedenost tudi v prihodnjih letih.

Selitev proizvodnje pa ni samoumevna. Vodstvo naj bi od zaposlenih v Leipzigu zahtevalo pomembne koncesije pri stroških dela, saj so plače na Slovaškem občutno nižje kot v Nemčiji. Po navedbah virov blizu zaposlenih že potekajo pogovori o ukrepih, ki bi izboljšali stroškovno konkurenčnost nemške tovarne. Sindikati sicer podpirajo dolgoročno zagotovitev proizvodnje, vendar opozarjajo, da bi bili zahtevani ukrepi za zaposlene boleči.

Foto: Porsche Foto: Porsche Foto: Porsche