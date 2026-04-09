Avtor:
M. P.

Četrtek,
9. 4. 2026,
15.50

McLaren Formula 1 Red Bull Racing Max Verstappen Gianpiero Lambiase

Gianpiero Lambiase bo zapustil Maxa Verstappna

Gianpiero Lambiase | Gianpiero Lambiase je tisti mož, ki med dirko prek radijske zveze usmerja in miri Maxa Verstappna. | Foto Reuters

Gianpiero Lambiase je tisti mož, ki med dirko prek radijske zveze usmerja in miri Maxa Verstappna.

Red Bull Racing bo izgubil še enega pomembnega moža uspehov Maxa Verstappna. Odhaja njegov dirkaški inženir Gianpiero Lambiase. Pogodbo ima sicer še do konca leta 2027, a naj bi se po pisanju britanskega tiska že dogovoril za službo v McLarnovi ekipi.

Medtem ko se ta četrtek sestajajo predstavniki formule 1, Fie, ekip in proizvajalcev pogonskih sklopov ter skušajo najti nekaj rešitev za boljše delovanje nove generacije dirkalnikov, iz zakulisja kraljice avtomotošporta prihaja še ena odmevna novica. Gianpiero Lambiase, ki pri ekipi Red Bull opravlja nalogo dirkaškega inženirja štirikratnega prvaka Maxa Verstappna, jih bo zapustil po sezoni 2027. Novica ni tolikšno presenečenje, saj se je o njegovem slovesu govorilo že po lanski sezoni. Najprej so pisali o zasebnih razlogih (lani je izpustil dve dirki), nato da ga snubita Aston Martin in Williams. Januarja je nato Red Bull sporočil, da Verstappnova desna roka vendarle ostaja v ekipi. Ima tudi podpisano pogodbo do konca leta 2027.

Max Verstappen v Red Bullu z Lambiasom dela že deset let. | Foto: Reuters Max Verstappen v Red Bullu z Lambiasom dela že deset let. Foto: Reuters Zdaj več britanskih medijev, tudi motosport.com, poroča, da bo po sezoni 2027 Lambiase zagotovo zapustil Red Bull Racing. Še več: preselil naj bi se v ekipo aktualnih prvakov, v McLaren. Prvi je zgodbo razkril nizozemski De Telegraaf, a so jo potrdili tudi viri portala motorsport.com in britanske izpostave mreže ESPN. Pri McLarnu naj bi dobil še odgovornejšo vlogo, saj bo postal pomočnik šefa ekipe Andree Stelle. Če bi prišlo do dogovora med ekipama, bi do prestopa lahko prišlo že pred sezono 2028.

Red Bull Racing je v zadnjih devetih mesecih sicer izgubil številne ključne može uspehov Sebastiana Vettla in Verstappna: dizajner Rob Marshall je odšel k McLarnu, tehnični direkor Adrian Newey v ekipo Aston Martin, športni direktor Jonathan Wheatley k Audiju (medtem ga je že zapustil), šefa ekipe Christiana Hornerja so odpustili, starosta ekipe Helmut Marko pa se je upokojil. Medtem so iz meseca v mesec glasnejše govorice, da utegne oditi tudi Verstappen. Še bolj kot v kakšno drugo ekipo je zdaj verjetnejši njegov odhod iz same formule 1, ki ga ne veseli več. Nizozemec ima sicer pogodbo do konca leta 2028.

Letošnje prvenstvo formule 1 se zaradi odpovedi aprilskih dirk v Bahrajnu in Savdski Arabiji nadaljuje šele prvi majski konec tedna v Miamiju.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.