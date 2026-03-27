Mercedes dobiva resnega tekmeca, a to ni Ferrari

Mercedes očitno že v Suzuki dobiva novega tekmeca za zmage. Še pred Ferrarijem je bil na obeh petkovih prostih treningih McLaren. Oscar Piastri, ki ni niti začel prvih dveh dirk, je na drugem treningu dosegel najhitrejši čas dneva in bil desetinko pred zmagovalcem Kitajske Kimijem Antonellijem in dve pred vodilnim v prvenstvu Georgeem Russllom.

Vsi se sprašujejo, ali lahko Mercedes še tretjič letos doseže dvojno zmago. Treninga kažeta, da ne bo lahko. Foto: Reuters Tudi začetek velike nagrade Japonske v Suzuki je bil v znamenju Mercedesove ekipe. Prvi prosti trening je dobil vodilni v prvenstvu George Russell, a je bil le 28 tisočink hitrejši od Kimija Antonellija. Z desetinko zaostanka je bil tretji aktualni prvak Lando Norris (McLaren), sledil mu je ekipni kolega Oscar Piastri. Še Ferrarija na petem in šestem mestu, Charles Leclerc in Lewis Hamilton, sta zaostala manj kot pol sekunde, sedmi Max Verstapen (Red Bull) pa že sedem desetink. Trening je minil brez posebne drame ali večjih težav za katerega od dirkačev in ekip.

VN Japonske, drugi prosti trening:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:30,133

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,092

3. George Russell (Mercedes) +0,205

4. Lando Norris (Mclaren) +0,516

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,713

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,847

7. Nico Hülkenberg (Audi) +1,308

8. Alex Albon (Williams) +1,363

9. Oliver Bearman (Haas) +1,365

10. Max Verstappen (Red BUll) +1,376

11. Esteban Ocon (Haas) 1,399

12. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,457

13. Carlos Sainz (Williams) +1,475

14. Pierre Gasly (Alpine) +1,601

15. Isack Hadjar (Red Bull) +1,626

16. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,800

17. Franco Colapinto (Alpine) +2,305

18. Valtteri Bottas (Cadillac) +2,482

19. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,463

20. Sergio Perez (Cadillac) +3,556

21. Lance Stroll (Aston Martin) +3,818

221. Arvid Lindblad (Recing Bulls) brez časa

Charles Leclerc pravi, da Ferrari ni tako blizu Mercedesu. Foto: Reuters Na drugem treningu je bil najboljši čas še sekundo in pol hitrejši, kot ga je na prvem odpeljal Russell. A ni bil najhitrejši on, temveč je osmico v Suzuki v času 1:30,133 oddirkal Piastri. Avstralec se je na prvi dirki sezone zavrtel in odstopil še pred štartom, na drugi pa mu je pred štartom odpovedal pogonski sklop. Glede na petek na Japonskem so morda pri McLarnu le odkrili potencial Mercedesovega pogonskega sklopa. Antonelli je na drugem mestu za Piastrijem zaostal desetinko, Russell pa na tretjem dve. Četrti je bil Norris, Ferrarijeva dirkača pa sta zaostala že več kot pol sekunde. Leclerc je že pred treningom dejal, da Ferrari ni tako blizu Mercedesu kot ljudje mislijo. Brez dosežka je na drugem treningu ostal Arvid Lindblad (Racing Bulls), saj je imel težave z menjalnikom.

Ravno pravi čas za nastop na drugem treningu je na dirkališče prišel Fernando Alonso (Aston Martin). Španec je zamujal na Japonsko, saj je prvič postal očka.