Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

nedelja maša kristjani blagoslov cvetna nedelja

Nedelja, 29. 3. 2026, 6.21

Kristjani na cvetno nedeljo k maši z butarami in oljčnimi vejicami

Blagoslov butar | Današnje maše se bodo začele s procesijami, med katerimi bodo blagoslovili zelenje.

Današnje maše se bodo začele s procesijami, med katerimi bodo blagoslovili zelenje.

Kristjani danes, teden dni pred veliko nočjo, zaznamujejo cvetno nedeljo. Mnogi se bodo k mašam odpravili z butarami in oljčnimi vejicami, ki jih bodo duhovniki blagoslovili. V Vatikanu bo maša z blagoslovom zelenja potekala dopoldne, vodil jo bo papež Leon XIV.

Na današnjo nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, med katerim so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Po stari krščanski navadi, ki sega v 7. stoletje, zato verniki na ta dan v cerkev k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, najpogosteje povezano v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, ki jih je v naših krajih zamenjalo drugo zelenje, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa je simbol miru in sprave.

Današnje maše se bodo začele s procesijami, med katerimi bodo blagoslovili zelenje. Pri mašah bodo prebirali svetopisemske odlomke o Jezusovi zadnji večerji, trpljenju in smrti, ki se jih bodo nato posamično in bolj poglobljeno spominjali na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto.

V Vatikanu bo dopoldne potekala maša z blagoslovom zelenja, ki jo bo vodil papež Leon XIV. Opoldne bo sledila tradicionalna molitev, ki jo papež vsako nedeljo vodi na Trgu svetega Petra.

V Evangeličanski cerkvi medtem danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

nedelja maša kristjani blagoslov cvetna nedelja
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.