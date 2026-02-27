Niko Toš: Anže Logar je slalomist, SDS pa deluje kot sekta

Sociolog in starosta slovenskih raziskav javnega mnenja Niko Toš v pogovoru za Delo poudarja, da prihajajoče volitve niso le tekma med Robertom Golobom in Janezom Janšo, temveč spopad dveh temeljnih konceptov razvoja družbe – liberalno-svobodnjaškega socialnega programa ter iliberalnega bloka, ki temelji na neokapitalizmu in ideološkem zapiranju prostora.

Na prihajajočih volitvah ne bo šlo le za spopad levosredinskega in desnega bloka, pač pa predvsem za spopad dveh družbenih konceptov. Na eni strani je koherenten liberalno-svobodnjaški socialni program, ki temelji na človekovih pravicah, socialni državi in odprtem javnem diskurzu, na drugi pa po Toševem mnenju iliberalni blok, saj temelji na neokapitalski orientaciji, tržni logiki, privatizaciji in ideološkem zapiranju prostora.

Niko Toš je kritičen do programske usmeritve Nove Slovenije (NSi). Čeprav gre za krščansko demokracijo, v njihovem delovanju ne vidi več socialnega nauka Cerkve. Kot pravi, ne vidi več nič Frančiškovega ali Leonovega, bolj vidi Franceta Rodeta kot pa socialne težnje vrha Katoliške cerkve. Kot je dejal, v njihovem ekonomskem programu vidi bančnike in neoliberalne ekonomiste.

Ni jasne vsebine

Posebno pozornost Toš namenja stranki Demokrati in njenemu ustanovitelju Anžetu Logarju. Označuje jo za "pontonsko stranko", ki služi le kot prehod ali povezava, nima pa jasne vsebine. Kot pravi, se stranka vsebinsko nikoli ne opredeli do ključnih vprašanj. Logarja opisuje kot slalomista, ki se v debatah spretno izogiba jasnim odgovorom in se nikoli ne opredeli do bistva postavljenega vprašanja.

Za SDS Toš uporablja ostrejšo terminologijo. Zaradi 33-letnega vodenja istega voditelja in narave sledilcev meni, da uporaba pojma sekta ali voditeljska stranka ni neupravičena. Njihovo strategijo "koalicije z volivci" primerja z ameriškim gibanjem MAGA, kar označuje za perfiden način razkrajanja demokracije, kjer se legalnost nadomešča z iskanjem trenutne legitimnosti ljudstva.

Po Toševem mnenju je trenutna vlada najuspešnejša po obdobju Janeza Drnovška. Verjame tudi, da bi morali volivci presojati o dveh konceptih prihodnosti, ne o obrazih, saj gre za vprašanje ohranitve slovenske družbenosti, solidarnosti in demokracije. Volivci bi morali presojati o dolgoročni stabilizaciji socialnih in reformnih posegov.