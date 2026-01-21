Nika Kovač Logarju: Tako nam dokaži, da Janša ni več tvoj šef #video

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je posnela videoposnetek, namenjen predsedniku Demokratov Anžetu Logarju. V njem predsednika Demokratov poziva, naj javno obsodi delovanje Janeza Janše, se od njega distancira in javno pove, da laže. "Prosila bi te, da javno poveš, da to počne že leta, in prosila bi te, da javno poveš, da nevladne organizacije ne kradejo tristo milijonov evrov, ampak kam ta denar gre," Kovač poziva Logarja.

"Ljudi prosim, da ta videoposnetke delijo, ker je res pomembno, da Anže Logar začne odgovarjati na konkretna vprašanja in začne odgovarjati na konkretne pomisleke," poziv Logarju začne Nika Kovač.

"Anže Logar zadnje čase govori, da je on ta tretja izbira, izbira med Golobom in Janšo, da je on ta tretja pot. Pri tem pa pozablja, da nam mora na konkretnih stvareh dokazati, da v resnici ni več satelit SDS. Na konkretnih stvareh nam mora dokazati, da so se stvari spremenile," poudarja Kovač.

Ob tem spomni, "da nismo pozabili, da je bil predsednik sveta SDS, nismo pozabili, da je bil Anže Logar solastnik Nove24, nismo pozabili, da je bil Anže Logar minister v eni od zadnjih vlad Janeza Janše. Nismo pozabili kulijev Rajke Janša, nismo pozabili stvari, ki so se dogajale," našteje, a hkrati poudari, da v Inštitutu 8. marec verjamejo, da se ljudje dokažejo prek vsebine.

"Želimo verjeti, da si je Anže Logar morda premislil"

"In tudi želimo si verjeti, da si je Anže Logar morda premislil. Problem pa je, da nam v zadnjem času Anže Logar ni dal veliko dokazov, da je tako," meni Nika Kovač in pravi, da je to razvidno iz tega, da Logar "uporablja veliko abstraktnih besed, riše se kot neodvisnega, ampak hkrati se niti enkrat praktično ni distanciral od svojega preteklega šefa v stranki SDS".

Logarja postavila pred izziv

Zato Nika Kovač Anžetu Logarju "zastavlja izjemno pomembno vprašanje, ki se tiče marsikoga v Sloveniji". "Lahko obsodiš delovanje Janeza Janše, se od njega distanciraš in javno poveš, da laže?" Logarja sprašuje Kovač.

Dodaja, da Janez Janša trenutno počne, kar je počel tudi takrat, ko je bil Anže Logar v njegovi vladi. "Laže, kako veliko denarja dobimo nevladne organizacije. Laže, da Inštitut 8. marec prejema državni denar. Laže, da to dobivamo, objavlja slike z nami in s tem sproža številne, številne napade. To je njegova taktika, ker si želi, da laž postane resnica."

"Anže Logar ni neumen in Anže Logar ve, da se stvari da preveriti pri Erarju, in ve, da se da preveriti, da Inštitut 8. marec ne prejema državnega denarja, ne sodeluje z državnimi podjetji in podobne stvari," poudari Kovač in Logarja pozove, naj to javno pove.

"Anže Logar, moja prošnja je preprosta. Govoriš, da si demokrat, govoriš, da verjameš v demokracijo, in demokracija temelji na dejstvih. "Prosila bi te, da javno poveš, da Janez Janša laže, prosila bi te, da javno poveš, da to počne že leta, in prosila bi te, da javno poveš, da nevladne organizacije ne kradejo tristo milijonov evrov, ampak kam ta denar gre," Kovač poziva Logarja.

V nasprotnem primeru "bomo morali sklepati, da ni tako", sklene Nika Kovač.