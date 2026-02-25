TOP 10 rabljenih vozil do 20 tisoč evrov – najboljša izbira za družine v letu 2026

Analiza slovenskega trga rabljenih vozil kaže, da slovenske družine bijejo težko bitko: najti varno, prostorno in odlično ohranjeno rabljeno vozilo je vse prej kot preprosto.

Zaradi omejene ponudbe kakovostnih avtomobilov in hkrati visokega povpraševanja se mnogi kupci soočajo s kompromisi med ceno, zanesljivostjo in opremo.

Za bralce smo pripravili pregled desetih najbolj iskanih rabljenih modelov s ceno do 20 tisoč evrov. V aktualni ponudbi največjega trgovca vozil znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA in ŠKODA v Sloveniji predstavljamo poseben izbor vozil, ki izstopajo po ohranjenosti, opremi in ugodnem razmerju med ceno in kakovostjo.

Nakup družinskega avta vse večji izziv

Prav nobena skrivnost ni, da je lahko nakup rabljenega avtomobila zahtevna naloga. Razlike v stanju, nejasna servisna zgodovina in dvomi o kilometrih otežujejo nakup rabljenega avtomobila. Najti varno, prostorno in preverljivo družinsko vozilo do 20 tisoč evrov je danes prava umetnost. Rastoče cene novih vozil so kakovostne rabljene potisnile v višje cenovne razrede, zato je izbira zanesljivega in sodobnega avtomobila za družine vse težja.

Raziskava slovenskega trga rabljenih vozil v 2026

Za primerjavo ponudbe smo pregledali spletno ponudbo največjega trgovca v Sloveniji www.porscheinterauto.net. Analiza aktualne ponudbe rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto razkriva, kako se trg v Sloveniji spreminja. V letu 2026 zajema več kot 400 avtomobilov, razdeljenih med različne blagovne znamke, kot so Das WeltAuto, OutletCars in Audi Select :plus. Podatki kažejo, da je za kupce vse pomembnejša preglednost – vozila s preverjeno servisno zgodovino, dodatnim jamstvom ter opravljenimi tehničnimi pregledi so bistveno bolj iskana. Takšen pristop omogoča vpogled v stanje avtomobilov in pomaga kupcem, da izberejo varno, zanesljivo in dobro ohranjeno vozilo, kar je na trgu rabljenih avtomobilov ključnega pomena.

Štirje ključni dejavniki, ki jih družine upoštevajo pri nakupu rabljenega vozila



1. Varnost

Varnost je pri družinskih avtomobilih na prvem mestu, saj se v vozilu vozijo tudi otroci. Varnost vključuje zanesljive zavore, zračne blazine, stabilnost vozila in dobre ocene varnostnih testov.



2. Prostornost in praktičnost

Družinsko vozilo mora imeti dovolj prostora za potnike in prtljago, hkrati pa omogočati preprost dostop do sedežev. Dodatne funkcionalnosti, kot so zložljivi zadnji sedeži ali prostoren prtljažnik, močno olajšajo vsakodnevne opravke.



3. Zanesljivost in vzdrževanje

Pri rabljenem vozilu je ključna zanesljivost, da se preprečijo nepredvideni stroški popravila. Preverljiva servisna zgodovina in kakovostni rezervni deli zagotavljajo dolgotrajno uporabo brez presenečenj.



4. Gorivo in ekonomičnost

Družine pogosto iščejo vozila, ki so varčna z gorivom in imajo nizke stroške vzdrževanja. Učinkovit motor in nizka poraba olja pomenita manjše mesečne stroške in boljši nadzor nad družinskim proračunom.

Foto: Porsche Inter Auto

TOP 10 RABLJENIH VOZIL DO 20 TISOČ EVROV

1. Rabljen VW Tiguan – družinski SUV brez konkurence

Volkswagen Tiguan v letu 2026 ostaja nesporna referenca v razredu srednje velikih SUV. Za družine predstavlja idealen kompromis med prestižem, robustnostjo in prostornostjo.

Tehnična zmogljivost : Modeli, ki jih najdete pod 20 tisoč evrov, so najpogosteje opremljeni z legendarnim motorjem 2.0 TDI (110 kW), ki zagotavlja navor 340 njutonmetrov, ali suverenim bencinskim motorjem 1.5 TSI. Številni primerki vključujejo štirikolesni pogon 4Motion in napreden menjalnik DSG, kar zagotavlja stabilnost v vseh vremenskih razmerah.

: Modeli, ki jih najdete pod 20 tisoč evrov, so najpogosteje opremljeni z legendarnim motorjem 2.0 TDI (110 kW), ki zagotavlja navor 340 njutonmetrov, ali suverenim bencinskim motorjem 1.5 TSI. Številni primerki vključujejo štirikolesni pogon 4Motion in napreden menjalnik DSG, kar zagotavlja stabilnost v vseh vremenskih razmerah. Praktičnost: Z vzdolžno pomično zadnjo klopjo Tiguan omogoča prilagajanje prtljažnega prostora od 520 do 615 litrov, kar je ključno za družinska potovanja.

2. Rabljen VW Touran – najbolj racionalna izbira

Volkswagen Touran v letu 2026 ostaja ena najbolj racionalnih in družinsko usmerjenih izbir v razredu kompaktnih enoprostorcev. Za družine predstavlja idealno kombinacijo prostornosti, prilagodljivosti in preverjene nemške tehnike.

Tehnična zmogljivost : Pod motornim pokrovom Tourana najpogosteje deluje preizkušeni 2.0 TDI (110 kW), ki z mogočnimi 340 njutonmetri navora poskrbi za samozavestno pospeševanje tudi pri polni obremenitvi. Ljubitelji bencinske dinamike pa posegajo po 1.5 TSI, ki združuje tiho delovanje in presenetljivo učinkovitost. V kombinaciji z dvosklopčnim menjalnikom DSG Touran ponuja lahkotno, skoraj intuitivno vožnjo – brez sunkov, brez napora, le čista vozna uglajenost.

: Pod motornim pokrovom Tourana najpogosteje deluje preizkušeni 2.0 TDI (110 kW), ki z mogočnimi 340 njutonmetri navora poskrbi za samozavestno pospeševanje tudi pri polni obremenitvi. Ljubitelji bencinske dinamike pa posegajo po 1.5 TSI, ki združuje tiho delovanje in presenetljivo učinkovitost. V kombinaciji z dvosklopčnim menjalnikom DSG Touran ponuja lahkotno, skoraj intuitivno vožnjo – brez sunkov, brez napora, le čista vozna uglajenost. Praktičnost: Touran s svojo prilagodljivo notranjostjo in sistemom posameznih zadnjih sedežev omogoča izjemno uporabnost. Prtljažni prostor meri 633 litrov, ob podrtih sedežih pa se poveča na več kot 1.900 litrov, kar je idealno za večje družine.

3. Rabljen VW Passat Variant – eleganca za družine

Volkswagen Passat Variant v letu 2026 ostaja ena najbolj uravnoteženih izbir med karavani srednjega razreda. Združuje poslovno eleganco, udobje na dolgih razdaljah in presenetljivo mero družinske uporabnosti. Je popolna izbira za tiste, ki želijo prostornost brez kompromisa pri vozni dinamiki in prestižu.

Tehnična zmogljivost: Najpogostejša izbira je preverjeni 2.0 TDI (110 ali 140 kW), ki z obilico navora zagotavlja suvereno pospeševanje in nizko porabo goriva tudi na daljših poteh. Na voljo so tudi bencinske različice TSI in priključno-hibridne različice za sodobnejši pristop k mobilnosti. V kombinaciji z menjalnikom DSG in po želji štirikolesnim pogonom 4Motion Passat Variant ponuja izjemno stabilnost.

Najpogostejša izbira je preverjeni 2.0 TDI (110 ali 140 kW), ki z obilico navora zagotavlja suvereno pospeševanje in nizko porabo goriva tudi na daljših poteh. Na voljo so tudi bencinske različice TSI in priključno-hibridne različice za sodobnejši pristop k mobilnosti. V kombinaciji z menjalnikom DSG in po želji štirikolesnim pogonom 4Motion Passat Variant ponuja izjemno stabilnost. Praktičnost: Prtljažni prostor s 650 litri že v osnovi prekaša večino konkurentov, ob podrtih sedežih pa preseže 1.700 litrov. Nizko nakladalno dno in široka odprtina olajšata nalaganje večjih predmetov, zato je Passat Variant enako domač na poslovni poti kot na družinskem oddihu.

4. Rabljen VW Golf Variant – vsestranski karavan za vsak dan

Volkswagen Golf Variant v letu 2026 ostaja ena najbolj uravnoteženih in praktičnih družinskih rešitev v segmentu kompaktnih karavanov. Združuje prepoznavno kakovost Golfa, premišljeno uporabnost in nevtralno vožnjo, ki je primerna tako za mestno rutino kot za daljše izlete.

Tehnična zmogljivost: Na trgu rabljenih Golf Variantov so priljubljeni bencinski motorji 1.5 TSI z nizko porabo in odzivnostjo ter dizli 1.6 TDI in 2.0 TDI z močnim navorom. Menjalnik DSG zagotavlja gladko prestavljanje in stabilno vožnjo.

Na trgu rabljenih Golf Variantov so priljubljeni bencinski motorji 1.5 TSI z nizko porabo in odzivnostjo ter dizli 1.6 TDI in 2.0 TDI z močnim navorom. Menjalnik DSG zagotavlja gladko prestavljanje in stabilno vožnjo. Praktičnost: Prtljažnik meri okoli 620 litrov, ob podrtih sedežih pa več kot 1.600 litrov, kar omogoča prilagodljivost za družinske in rekreativne potrebe. Kompaktne zunanje mere omogočajo preprosto vožnjo v mestu in udobje na daljših poteh.

5. Rabljena Škoda Octavia – vsestranska kraljica razreda

Škoda Octavia v letu 2026 ostaja praktično merilo za družinske avtomobile v Sloveniji. Združuje izjemno uporabnost – praktičnost, zanesljivo tehniko in ugodno razmerje med prostorom, udobjem in stroški lastništva. Je idealna izbira za družine, ki želijo funkcionalnost brez nepotrebnih kompromisov.

Tehnična zmogljivost : Med najbolj iskanimi rabljenimi vozili so dizli 1.6 in 2.0 TDI z močnim navorom in nizko porabo ter bencinski motorji 1.5 TSI za živahno vožnjo. Menjalnik DSG zagotavlja gladko prestavljanje in udobno vožnjo.

: Med najbolj iskanimi rabljenimi vozili so dizli 1.6 in 2.0 TDI z močnim navorom in nizko porabo ter bencinski motorji 1.5 TSI za živahno vožnjo. Menjalnik DSG zagotavlja gladko prestavljanje in udobno vožnjo. Praktičnost: Octavia ima prostorno kabino in velik prtljažnik (karavan približno 600 l, limuzina 550 l), nizko nakladalno dno in preprosto podiranje sedežev, kar omogoča prilagodljivost za vsakodnevne in daljše vožnje.

6. Rabljen Škoda Karoq – praktičen kompaktni SUV

Škoda Karoq v letu 2026 še vedno predstavlja eno najpametnejših odločitev v segmentu kompaktnih SUV. Združuje prepričljivo uporabnost, sodobno tehniko in proporce, ki so dovolj kompaktni za vsakodnevno vožnjo, hkrati pa dovolj prostorni za družinske obveznosti ali avanture ob koncih tedna.

Tehnična zmogljivost : Karoq je na voljo z raznoliko paleto motorjev, od varčnih 1.0 TSI manjših bencinskih enot prek uravnoteženih različic 1.5 TSI do močnejših dizlov 2.0 TDI, ki zagotavljajo solidno kombinacijo navora in učinkovitosti. Na voljo so različice z ročnim ali samodejnim menjalnikom DSG, pa tudi štirikolesni pogon pri močnejših izvedbah.

: Karoq je na voljo z raznoliko paleto motorjev, od varčnih 1.0 TSI manjših bencinskih enot prek uravnoteženih različic 1.5 TSI do močnejših dizlov 2.0 TDI, ki zagotavljajo solidno kombinacijo navora in učinkovitosti. Na voljo so različice z ročnim ali samodejnim menjalnikom DSG, pa tudi štirikolesni pogon pri močnejših izvedbah. Praktičnost: Karoq preseneti s prostranim notranjim prostorom in uporabnim prtljažnikom – osnovni volumen se giblje okoli 521 litrov, ob podrtih zadnjih sedežih pa lahko naraste do približno 1.630 litrov, kar je odlično za nakupovalne nakupe, športno opremo ali torbe.

7. Rabljena Škoda Fabia Combi – mali velikan praktičnosti

Škoda Fabia v letu 2026 ostaja eden najbolj prikupnih in hkrati preudarnih družinskih avtomobilov v segmentu kompaktnih karavanov. Kljub manjšim zunanjim meram se v njej skriva presenetljivo velika mera uporabnosti, zaradi česar je idealna izbira za vsakodnevno življenje, izlete ob koncih tedna in vse med njima.

Tehnična zmogljivost : Fabia Combi se ponavadi pojavlja z varčnimi bencinskimi motorji 1.0 TSI, ki navdušujejo z nizko porabo in dovolj energije. Za tiste, ki prisegajo na sproščeno vožnjo brez nepotrebnih zapletov, je kombinacija z ročnim menjalnikom ali menjalnikom DSG prijetno vsakodnevno sopotje.

: Fabia Combi se ponavadi pojavlja z varčnimi bencinskimi motorji 1.0 TSI, ki navdušujejo z nizko porabo in dovolj energije. Za tiste, ki prisegajo na sproščeno vožnjo brez nepotrebnih zapletov, je kombinacija z ročnim menjalnikom ali menjalnikom DSG prijetno vsakodnevno sopotje. Praktičnost: Čeprav je Fabia Combi kompaktna zunaj, znotraj kraljuje s prostorom: njen prtljažnik meri okoli 530 litrov, kar je več, kot ponujajo mnogi večji avtomobili v istem razredu, ob podrtih zadnjih sedežih pa zagotavlja površino, primerno tudi za večje predmete ali športno opremo.

8. Rabljena Škoda Scala – kompaktna, a izjemno praktična

Škoda Scala v letu 2026 ostaja odlična izbira za družine in posameznike, ki iščejo kompaktno vozilo z veliko notranjega prostora in premišljeno razporeditvijo. Združuje udobje, praktičnost in sodobno tehniko v elegantnem in vsestranskem paketu, ki je primeren tako za mestno vožnjo kot daljše poti.

Tehnična zmogljivost: Scala se najpogosteje pojavlja z varčnimi in odzivnimi bencinskimi motorji 1.0 TSI ali dizelskimi različicami1.6 TDI, ki zagotavljajo dovolj navora za mirno in sproščeno vožnjo. Na voljo so različice z ročnim ali samodejnim menjalnikom DSG.

Scala se najpogosteje pojavlja z varčnimi in odzivnimi bencinskimi motorji 1.0 TSI ali dizelskimi različicami1.6 TDI, ki zagotavljajo dovolj navora za mirno in sproščeno vožnjo. Na voljo so različice z ročnim ali samodejnim menjalnikom DSG. Praktičnost: Kljub kompaktni zunanjosti preseneti s prostorno notranjostjo in prtljažnikom s približno 467 litri, ob podrtih zadnjih sedežih pa se prostornina poveča do več kot 410 litrov. To omogoča preprosto prevažanje prtljage, športne opreme ali nakupov. Prilagodljiva zadnja klop in ergonomično oblikovana kabina pomenita, da je Scala neverjetno uporabna za vsakodnevne izzive in družinske avanture.

9. Rabljen Škoda Superb – kralj prostornosti in udobja

Škoda Superb v letu 2026 še vedno velja za etalon prostornosti in vsestranskosti med družinskimi karavani (in limuzinami). Je avtomobil, ki znova in znova navduši s prostorom, udobjem in praktičnostjo – praktično kot veliki brat v družini Škodinih modelov.

Tehnična zmogljivost: Superb se pogosto pojavlja z zmogljivimi in hkrati učinkovitim motorjem 2.0 TDI, ki z obilico navora zagotavlja samozavestno pospeševanje tudi pri polni obremenitvi. Na voljo so tudi bencinske enote TSI in občasno priključno-hibridne različice za bolj dinamično ali varčno vožnjo.

Superb se pogosto pojavlja z zmogljivimi in hkrati učinkovitim motorjem 2.0 TDI, ki z obilico navora zagotavlja samozavestno pospeševanje tudi pri polni obremenitvi. Na voljo so tudi bencinske enote TSI in občasno priključno-hibridne različice za bolj dinamično ali varčno vožnjo. Praktičnost: Če je prostor tisto, kar iščete, Superb niti malo ne razočara. Karavanska različica ponuja prtljažnik z več kot 660 litri, limuzina pa prav tako impresivnih več kot 480 litrov osnovnega prostora. Ob podrtih zadnjih sedežih se volumen karavanske različice raztegne skoraj v območje mini kombijev, kar daje občutek neomejene prilagodljivosti.

10. Rabljen SEAT Leon – športni duh z družinsko uporabnostjo

SEAT Leon ostaja izbira za tiste, ki si želijo nekaj več karakterja v vsakdanji vožnji. Je avtomobil, ki združuje mediteranski temperament z nemško tehnično osnovo, rezultat pa je dinamičen, zanesljiv in presenetljivo praktičen družinski model.

Tehnična zmogljivost : Leon najpogosteje srečamo z živahnim motorjem 1.5 TSI, ki ponuja odlično ravnovesje med močjo in učinkovitostjo, ali z varčnim 1.6 in 2.0 TDI, ki navdušuje z navorom in nizko porabo na daljših relacijah. V kombinaciji z menjalnikom DSG je Leon hiter in skoraj igriv, podvozje pa ostaja čvrsto in natančno tudi v bolj dinamičnih zavojih.

: Leon najpogosteje srečamo z živahnim motorjem 1.5 TSI, ki ponuja odlično ravnovesje med močjo in učinkovitostjo, ali z varčnim 1.6 in 2.0 TDI, ki navdušuje z navorom in nizko porabo na daljših relacijah. V kombinaciji z menjalnikom DSG je Leon hiter in skoraj igriv, podvozje pa ostaja čvrsto in natančno tudi v bolj dinamičnih zavojih. Praktičnost: Čeprav deluje športno in kompaktno, Leon preseneti z uporabno notranjostjo in solidnim prtljažnikom – pri karavanski različici (Leon ST) ta preseže 600 litrov. Zadnja klop ponuja dovolj prostora za družino, hkrati pa ohranja občutek urejene, sodobne kabine. Leon je tako odlična izbira za vse, ki želijo združiti razum in čustva v enem avtomobilu.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju s Pavletom Nenadičem, vodjo prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

1. Na kaj naj družine posebej pazijo pri nakupu rabljenega vozila?

Pri nakupu rabljenega vozila za družino nista pomembna le model ali cena, ampak predvsem zanesljivost in varnost. Ključno je preveriti opravljene redne servise, zgodovino, stanje mehanskih sklopov in varnostne sisteme. Pri Porsche Inter Auto opravimo 250-točkovni pregled in inovativni kontrolni videopregled, ki zajema vse tehnične in varnostne komponente, s čimer zagotovimo, da je vozilo primerno za varno družinsko uporabo. Družine se največkrat odločajo za enoprostorce, pa tudi za športne terence SUV in seveda prostorne karavane.

2. Katera rabljena vozila so trenutno najbolj priljubljena med družinami?

Družine iščejo predvsem mlajša rabljena vozila, stara do nekaj let, z dovolj prostora za otroke, otroške sedeže in prtljago. Med najbolj iskanimi modeli so poleg zgoraj opisanih tudi Volkswagen Sharan, Audi A4 Avant, Škoda Superb Combi, CUPRA Leon Sportstourer in drugi. Družine namreč iščejo avtomobile, ki združujejo prostornost, varnost in moderno opremo.

3. Kaj je boljše: več kilometrov z urejeno servisno zgodovino ali manj kilometrov brez dokazil?

Za družine sta najpomembnejši zanesljivost in pregledna zgodovina. Avto z 200 tisoč kilometri, redno servisiran in brez skritih poškodb je pogosto boljši nakup kot vozila s 150 tisoč kilometri, a brez dokumentacije. Pri Porsche Inter Auto so vsa rabljena vozila skrbno pregledana, kar družinam zagotavlja mirno vest.

Foto: Porsche Inter Auto

4. Zakaj je nakup rabljenega vozila pri pooblaščenem trgovcu primernejši za družine?

Največje prednosti so varnost in dodatna jamstva. Pooblaščeni trgovci, kot smo mi pri Porsche Inter Auto, ponujamo jamstvo, preverjeno zgodovino, celotno dokumentacijo in strokovno pripravo vozila. Družine tako lahko kupujejo zanesljivo in brez skrbi za nepričakovane stroške.

5. Zakaj naj se družine odločijo za podaljšano jamstvo za rabljena vozila?

Podaljšano jamstvo je idealno za dodatno varnost in brezskrbno vožnjo. Naše jamstvo za rabljena vozila Porsche Evropa Plus je v tem primeru vrhunska izbira in zagotavlja zaščito do 24 mesecev. Tako se lahko družine osredotočijo na uživanje v vožnji, ne da bi skrbele za nepričakovane stroške popravil.

6. Kako poteka postopek, če družina želi dati staro vozilo v račun?

Postopek je preprost: vozilo strokovno ocenimo, opravimo cenitev in ponudimo znesek, ki ga družina lahko uporabi kot polog pri nakupu novega ali rabljenega avtomobila. Če je vrednost višja, razliko vrnemo; če je nižja, ponudimo ugodno financiranje za preostanek. Cenitev in svetovanje sta brezplačna, na voljo pa je tudi možnost odkupa vozila.

Foto: Porsche Inter Auto

7. Kako hitro lahko družine pri vas uredijo financiranje in katere dokumente potrebujejo?

Sklenitev financiranja je mogoče v enem delovnem dnevu. Za fizične osebe so potrebni tri zadnje plačilne liste, osebni dokument in vozniško dovoljenje. Vso preostalo dokumentacijo pripravi naš tim, družine pa lahko izkoristijo tudi posebne ugodnosti pri financiranju in zavarovanju. Na voljo je tudi kalkulator financiranja za hiter spletni izračun.

8. Kaj je družinam pri nakupu rabljenega avtomobila najpomembneje?

Družinam so najpomembnejši prostornost, varnost in zanesljivost. Pomembno je, da je dovolj prostora za otroke, otroške sedeže in prtljago. Ključni so tudi preverjeni servisi, jasna zgodovina vozila in delujoči varnostni sistemi. Prilagodljivost notranjosti, prostoren prtljažnik in preprost dostop do zadnjih sedežev pogosto odločajo med dvema podobnima avtomobiloma. Na koncu družine iščejo tudi mirno vest, da bo vozilo zanesljivo še dolgo po nakupu.

Foto: Porsche Inter Auto

Kontaktni podatki za več informacij



Obiščite poslovalnice Porsche Inter Auto: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor, Porsche Ptujska cestaKontaktni center tel.: 041 392 204, www.porscheinterauo.net Obiščite poslovalnice Porsche Inter Auto: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor, Porsche Ptujska cestaKontaktni center tel.: 041 392 204, info@porscheinterauto.net

O podjetju Porsche Inter Auto

Porsche Inter Auto, d. o. o., je eden največjih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji ter del mednarodne skupine Porsche Holding Salzburg. Podjetje v Sloveniji zastopa priznane avtomobilske znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche in Volkswagen Gospodarska vozila. S svojo dolgoletno prisotnostjo na trgu in zavezanostjo visokim standardom kakovosti je postalo zaupanja vreden partner številnim kupcem po vsej državi. V Sloveniji deluje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Te lokacije omogočajo celovito pokritost trga ter ponujajo prodajo novih, rabljenih in službenih vozil, skupaj z vrhunskimi poprodajnimi storitvami. Podjetje je znano po svoji strokovnosti, sodobni infrastrukturi in prijaznem pristopu do strank. Na spletnem portalu porscheinterauto.net je na voljo ena največjih ponudb novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. Spletna platforma omogoča enostavno iskanje, pregled takoj dobavljivih vozil, naročilo na testno vožnjo ter dostop do aktualnih akcij in posebnih ponudb. Kupci lahko pričakujejo pregledne informacije, zanesljive podatke in uporabniku prijazno izkušnjo. Poseben poudarek podjetje namenja kakovosti rabljenih vozil. Vsa vozila so temeljito pregledana, certificirana in pripravljena v skladu z visokimi standardi, kar kupcem zagotavlja varnost, zanesljivost in popolno transparentnost. Porsche Inter Auto je del programa Das WeltAuto, ki je namenjen preverjenim rabljenim vozilom in vključuje dodatne garancije ter ugodnosti. Stranke lahko računajo na strokovno svetovanje, prilagojene možnosti financiranja, podporo pri registraciji in zavarovanju ter celovite servisne storitve. Porsche Inter Auto ponuja tudi širok nabor dodatnih storitev, med drugim servis vozil vseh zastopanih znamk, odkup vozil, registracije, prodajo originalne dodatne opreme in pnevmatik ter digitalne rešitve, kot je spletni nakup, video kontrola vozil, itd.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih so na voljo v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu ali na spletnih straneh znamk. Cena velja z vključenimi prihranki. V ceno vozila je že vključen bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.500 EUR, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z variabilno pogodbeno obrestno mero pri družbi Porsche Leasing SLO, d. o. o., ter ob sklenitvi zavarovanja vozila (AK+AO) prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o., ki zastopa zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Zavarovalnica Sava, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., in Generali zavarovalnica, d. d., pod pogoji akcije RVBON1500. Izračun višine mesečnega obroka je informativen in temelji na sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o. Za natančne informacije se obrnite na izbranega trgovca družbe Porsche Inter Auto ali obiščite spletno stran www.porscheleasing.si. Cena FINANCIRANJE+BON pomeni ceno vozila v primeru sklenitve financiranja v obliki finančnega leasinga pri družbi Porsche Leasing SLO, d. o. o., pod pogoji RVBON500-1500 ter koriščenja dodatnega bona v višini 500 EUR, do katerega je kupec upravičen v primeru menjave vozila staro za staro. Informacije in pojasnila glede financiranja so dostopne na spletni strani https://www.porscheleasing.si/ponudba/financiranje/paketi-financiranja/. Emisije CO₂ znašajo med 214 in 0 g/km, kombinirana poraba goriva med 9,3 in 4,4 l/100 km, emisijska stopnja je EURO 6. Emisije NOx znašajo med 0,0380 in 0,0059 g/km, število delcev med 0,0094 in 0,0000×10¹¹. Poraba električne energije po kriterijih NEVC znaša med 30,8 in 13,6 kWh/100 km. Emisije CO₂ med vožnjo so odvisne od vira električne energije, zato priporočamo uporabo ekološko pridobljene elektrike. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije za električna vozila so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani družbe Borzen. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Podjetje Porsche Inter Auto, d. o. o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh Borzen, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca. Informacije o porabi in emisijah CO₂ se nanašajo na vrednosti, izmerjene po predpisanem postopku WLTP (Uredba (ES) št. 715/2007 v trenutno veljavni različici). Več informacij je na voljo na spletni strani www.volkswagen.si/wltp ali pri pooblaščenem trgovcu. Porsche Inter Auto, d. o. o., ne odgovarja za napake v članku. Naročnik oglasa je Porsche Inter Auto, d. o. o., Podružnica Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica, Ljubljana, davčna št.: SI76104672, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 2. 12. 1999. Tel.: 041 392 204, info@porscheinterauto.net. Več na www.porscheinterauto.net.

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Inter Auto.