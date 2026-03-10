Pri Porsche preučujejo možnost združitve modelov Porsche Taycan in Porsche Panamera v enotno modelno linijo, ki bi ponujala bencinske, priključno-hibridne in povsem električne različice. Ideja je del širšega programa zniževanja stroškov in prilagajanja strategije elektrifikacije, saj se proizvajalci vse bolj soočajo z visokimi razvojnimi stroški novih platform.

Porsche razmišlja o pomembni spremembi v svoji ponudbi velikih športnih limuzin. Po neuradnih informacijah podjetje preučuje možnost, da bi v prihodnosti združilo modela taycan in panamera v enotno modelno družino. Takšna strategija bi omogočila, da bi isti model ponujal različne vrste pogona – od klasičnih bencinskih motorjev do priključno-hibridnih in povsem električnih različic.

Porsche panamera v izvedbi sport turismo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Razlog za takšno razmišljanje je predvsem finančne narave. Novi izvršni direktor podjetja Michael Leiters želi po padcu prodaje in velikih razvojnih stroških zmanjšati izdatke za razvoj. Porsche je namreč že odpisal približno 1,8 milijarde evrov zaradi zamud pri razvoju novih platform, hkrati pa je podjetje prilagodilo svojo prvotno zelo ambiciozno strategijo elektrifikacije.

Trenutno sta taycan in panamera dva ločena modela, čeprav nastopata v zelo podobnem segmentu zmogljivih luksuznih limuzin. Panamera temelji na platformi MSB, ki jo uporablja tudi bentley continental GT, medtem ko taycan uporablja električno arhitekturo J1, ki jo deli z modelom sudi e-tron GT. Naslednja generacija panamere naj bi sicer prešla na novo platformo PPC, medtem ko naj bi naslednik taycana uporabljal električno arhitekturo SSP Sport.

Macan in cayenne: trenutno že dve različici na dveh platformah

Visoki stroški razvoja povsem električnih platform proizvajalce silijo v premislek o večjem deljenju komponent in platform. Porsche zato razmišlja, ali bi bilo dolgoročno smiselno vzdrževati dva popolnoma ločena razvojna programa za modele, ki nagovarjajo podobno skupino kupcev.

Podobno strategijo Porsche že uporablja pri nekaterih drugih modelih. Macan na primer je na voljo tako v klasični kot električni različici, čeprav temeljita na različnih platformah. Enak pristop načrtujejo tudi pri prihodnji generaciji modela cayenne, kjer bodo bencinske in električne različice sobivale pod istim imenom.