Čas za spremembo? Po več kot 20 letih ima Porsche novega oblikovalca. #foto

Po več kot dveh desetletjih bo Porsche dobil novega glavnega oblikovalca. Michaela Mauerja bo nasledil Tobias Sühlmann, ki se v Stuttgart seli iz McLarna.

Pri družbi Porsche AG se bo 1. februarja 2026 zgodila pomembna kadrovska sprememba. Vlogo vodje oblikovanja bo prevzel 46-letni Tobias Sühlmann, ki bo nasledil dolgoletnega oblikovalskega vodjo Michaela Mauerja.

Sühlmann prihaja iz britanskega proizvajalca športnih avtomobilov McLaren, kjer je od leta 2023 deloval kot glavni direktor oblikovanja. Menjava pomeni izrazit generacijski premik v razvoju oblikovalske identitete znamke Porsche.

Michael Mauer je v dveh desetletjih zasnoval številne pomembne avtomobile, med drugim tudi panamero. Foto: Porsche

Michael Leiters, predsednik uprave Porsche, je ob tem poudaril, da je Michael Mauer v več kot dveh desetletjih odločilno zaznamoval oblikovalsko podobo znamke. Skupaj s svojo ekipo je ikonični dizajn modela 911 uspešno prenesel v sodobni čas in hkrati oblikovalski DNK Porscheja jasno uveljavil tudi pri novih modelskih družinah. Kot primer je izpostavil panamero – prvi športni štirivratni avtomobil v zgodovini znamke – ki sta jo Mauer kot vodja oblikovanja in Leiters kot produktni strateg skupaj zasnovala in predstavila leta 2009.

Maurejev oblikovalski projekt je bil tudi superšportni porsche 918 spyder.

Porsche je imel do zdaj šele štiri vodilne oblikovalce

Michael Mauer se je Porscheju pridružil leta 2004 kot četrti vodja oblikovanja v zgodovini podjetja. Pred tem so to vlogo opravljali Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine in Harm Lagaay.

Mauer je študiral avtomobilsko oblikovanje na Visoki strokovni šoli v Pforzheimu, karierno pot pa je začel pri Mercedesu, Smartu in Saabu. Pri Porscheju je med drugim vodil prenovo cayenna, razvoj panamere in superšportnika 918 spyder, hkrati pa je ključno prispeval k prenosu prepoznavnega Porschejevega oblikovanja v dobo električne mobilnosti.

Kje je do zdaj delal Sühlmann?

Tobias Sühlmann je, tako kot Mauer, študiral v Pforzheimu. Kariero je začel leta 2005 pri Volkswagnu, nato deloval pri Bugattiju, kot vodja zunanjega oblikovanja pri Aston Martinu ter se prvič pridružil McLarnu. Kasneje je pri Bentleyju pomembno sodeloval pri razvoju modela Batur, septembra 2023 pa se je vrnil k McLarnu kot glavni direktor oblikovanja. Po besedah Michaela Leitersa Sühlmann prinaša bogate izkušnje s področja športnih in superšportnih vozil ter bo s svojim znanjem dodatno izostril oblikovni profil Porscheja v najvišjem razredu avtomobilske industrije.