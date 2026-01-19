Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
6.09

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Prodaja avtomobilov Porsche

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 6.09

1 ura, 16 minut

Porsche - težave za ponos nemške avtomobilske industrije

Boleča leta za Porsche: ikonični 911 do rekorda, toda 57-odstotni padec na Kitajskem

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Porsche macan | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Porsche je lani prodal rekordno število športnih 911, a skupna prodaja je padla za deset odstotkov - najbolj boleče na Kitajskem, kjer je prodaja v zadnjih petih letih upadla že za 57 odstotkov.

Pri Porscheju so lani prodali oziroma kupcem dostavili 279 tisoč novih avtomobilov. Predlani so jih 310 tisoč, kar pomeni desetodstotni padec prodaje v enem letu. 

Največji posamični trg ostajaja Evropa (96 tisoč), a prodaja je lani padla za 14 odstotkov. Na enaki ravni je ostala prodaja v ZDA (86 tisoč). 

Poslovno najbolj boleči so rezultati iz Kitajske, kjer je nekoč Porsche dosegal odlične rezultate in bogate zaslužke. Leta 2021 so Kitajcem prodali še 95 tisoč porschejev, lani le še slabih 42 tisoč. To je kar 57-odstotni padec, samo v zadnjem letu je prodaja na največjem trgu padla za dodatnih 26 odstotkov.

Zaradi slabše prodaje tudi velik padec vrednosti delnice

Globalni rekord prodaje je Porsche dosegel leta 2023, ko je prodal 334 tisoč avtomobilov. To je bilo 19 odstotkov več kot lani. Padec prodaje in skrb zaradi Kitajske je vplival tudi na vrednost Porschejeve delnice - spomladi leta 2023 je bila vredna še okrog 115 evrov, trenutno le še med 40 in 50 evri.

Najuspešnejši avtomobil ostaja macan. Lani so jih dobavili 85 tisoč, od tega 45 v novi polno električni različici. Macan s klasičnim motorjem v Evropi ni več na voljo. Rekord so dosegli s športnim 911 - lani so jih kupcem dostavili 51.583, kar je bil odstotek več kot predlani. 

Med vsemi prodanimi avtomobili je bilo 34 odstotkov elektrificiranih, polno električnih je bilo v skupni prodaji 22 odstotkov. V Evropi so prvič do zdaj prodali več elektrificiranih vozil kot povsem neelektrificiranih bencinsko gnanih modelov. Tretjina vseh v Evropi prodanih porschejev je bila električnih - zasluga predvsem novega macana.
 

Prodaja avtomobilov Porsche
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.