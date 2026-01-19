Porsche je lani prodal rekordno število športnih 911, a skupna prodaja je padla za deset odstotkov - najbolj boleče na Kitajskem, kjer je prodaja v zadnjih petih letih upadla že za 57 odstotkov.

Pri Porscheju so lani prodali oziroma kupcem dostavili 279 tisoč novih avtomobilov. Predlani so jih 310 tisoč, kar pomeni desetodstotni padec prodaje v enem letu.

Največji posamični trg ostajaja Evropa (96 tisoč), a prodaja je lani padla za 14 odstotkov. Na enaki ravni je ostala prodaja v ZDA (86 tisoč).

Poslovno najbolj boleči so rezultati iz Kitajske, kjer je nekoč Porsche dosegal odlične rezultate in bogate zaslužke. Leta 2021 so Kitajcem prodali še 95 tisoč porschejev, lani le še slabih 42 tisoč. To je kar 57-odstotni padec, samo v zadnjem letu je prodaja na največjem trgu padla za dodatnih 26 odstotkov.

Zaradi slabše prodaje tudi velik padec vrednosti delnice

Globalni rekord prodaje je Porsche dosegel leta 2023, ko je prodal 334 tisoč avtomobilov. To je bilo 19 odstotkov več kot lani. Padec prodaje in skrb zaradi Kitajske je vplival tudi na vrednost Porschejeve delnice - spomladi leta 2023 je bila vredna še okrog 115 evrov, trenutno le še med 40 in 50 evri.

Najuspešnejši avtomobil ostaja macan. Lani so jih dobavili 85 tisoč, od tega 45 v novi polno električni različici. Macan s klasičnim motorjem v Evropi ni več na voljo. Rekord so dosegli s športnim 911 - lani so jih kupcem dostavili 51.583, kar je bil odstotek več kot predlani.

Med vsemi prodanimi avtomobili je bilo 34 odstotkov elektrificiranih, polno električnih je bilo v skupni prodaji 22 odstotkov. V Evropi so prvič do zdaj prodali več elektrificiranih vozil kot povsem neelektrificiranih bencinsko gnanih modelov. Tretjina vseh v Evropi prodanih porschejev je bila električnih - zasluga predvsem novega macana.

