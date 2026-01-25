Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Bližnji vzhod

Bližnji vzhod

Witkoff in Netanjahu razpravljala o odprtju prehoda Rafa

Prehod je sicer ključna vstopna točka za humanitarno pomoč za 2,2 milijona prebivalcev Gaze.

Prehod je sicer ključna vstopna točka za humanitarno pomoč za 2,2 milijona prebivalcev Gaze.

Foto: Reuters

Ameriški odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner sta se v Jeruzalemu sestala z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in ga pozvala k ponovnemu odprtju mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom, so danes poročali izraelski mediji.

Sirske oblasti in kurdske Sirske demokratične sile (SDF) so se v soboto dogovorile, da bodo za 15 dni podaljšale dogovor o prekinitvi ognja. Kot je pojasnil Damask, so se za podaljšanje odločili, da bi podprli premestitev zapornikov teroristične skupine Islamska država (IS) iz Sirije v Irak, ki jo izvajajo ZDA.

"Podaljšanje prekinitve ognja je v podporo ameriški operaciji za premestitev zapornikov Islamske države iz zaporov SDF v Irak," je pojasnilo sirsko obrambno ministrstvo. V okviru načrta naj bi skupno premestili okoli sedem tisoč zaprtih pripadnikov IS, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi kurdske sile so potrdile podaljšanje prekinitve ognja in sporočile, da je bil dogovor dosežen z mednarodnim posredovanjem. "Naše sile potrjujejo svojo zavezanost dogovoru in njegovemu spoštovanju, kar prispeva k umirjanju razmer, zaščiti civilistov in ustvarjanju potrebnih pogojev za stabilnost," je dodal SDF.

Razmere na severu Sirije ostajajo napete. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja je namreč ta teden prihajalo do spopadov, ki so se v torek umirili po posredovanju ZDA. Tako vladne sile kot SDF so se medsebojno obtoževale kršitev dogovora, vendar prekinitev ognja za zdaj drži. | Foto: Reuters Razmere na severu Sirije ostajajo napete. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja je namreč ta teden prihajalo do spopadov, ki so se v torek umirili po posredovanju ZDA. Tako vladne sile kot SDF so se medsebojno obtoževale kršitev dogovora, vendar prekinitev ognja za zdaj drži. Foto: Reuters

Vlada v Damasku je v soboto sporočila tudi, da je iz zapora v provinci Raka, v katerem so zaprti pripadniki IS in nad katerim je v skladu z dogovorom prevzela nadzor od kurdskih sil, izpustila 127 zapornikov, mlajših od 18 let.

Sirska vojska je medtem danes sporočila, da je odprla humanitarni koridor do severnega mesta Kobane z večinsko kurdskim prebivalstvom. Mesto je namreč polno ljudi, razseljenih zaradi nedavnih spopadov.

Predstavnik agencije ZN za begunce v Siriji Gonzalo Vargas Llosa se je že zahvalil sirski vladi in pojasnil, da je konvoj 24 tovornjakov, ki prevažajo nujna živila, pomoč in dizelsko gorivo, odpotoval v Kobane, "da bi civilistom, prizadetim zaradi sovražnosti, dostavil življenjsko pomembno pomoč".

15.40 Witkoff in Netanjahu razpravljala o odprtju prehoda Rafa

Po poročanju izraelskega portala Ynet, ki se sklicuje na neimenovanega izraelskega uradnika, je bilo srečanje pozitivno, a je Witkoff med pogovorom pritisnil na Izrael, naj ponovno odpre mejni prehod Rafa, še preden palestinsko gibanje Hamas vrne posmrtne ostanke zadnjega izraelskega talca iz Gaze.

Vodja 15-članskega tehnokratskega organa, ustanovljenega v okviru ameriškega mirovnega načrta za Gazo, Ali Šat je medtem že v četrtek naznanil, da se bo mejni prehod Rafa ponovno odprl naslednji teden. Prehod je sicer ključna vstopna točka za humanitarno pomoč za 2,2 milijona prebivalcev Gaze.

mejni prehod Rafa | Foto: Reuters mejni prehod Rafa Foto: Reuters

Witkoff je po navedbah izraelskega uradnika na srečanju omenil tudi možnost, da bi imela Turčija vlogo v prihodnosti Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu je sicer že večkrat zavrnil kakršnokoli vlogo Turčije v povojni Gazi, kljub temu da je ameriški predsednik Donald Trump turškega kolega Recepa Tayyipa Erdogana povabil, naj se pridruži njegovemu Odboru za mir.

Rafa mejni prehodi Gaza Palestina Izrael
