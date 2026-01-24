Nika Prevc v Saporu lovi 14. zmago v sezoni

V Saporu na Japonskem se bodo najboljše smučarske skakalke ponoči še enkrat pomerile za točke svetovnega pokala na veliki skakalnici Okurajama. Izrazita favoritinja za zmago, že njeno 14. v sezoni, je slovenska šampionka in vodilna skakalka zime Nika Prevc. Skakalke ob 1.30 po slovenskem času čakajo kvalifikacije, tekma bo ob 3.00.