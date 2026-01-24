Sobota, 24. 1. 2026, 23.26
1 ura, 40 minut
Smučarski skoki, Saporo (ž)
Nika Prevc v Saporu lovi 14. zmago v sezoni
V Saporu na Japonskem se bodo najboljše smučarske skakalke ponoči še enkrat pomerile za točke svetovnega pokala na veliki skakalnici Okurajama. Izrazita favoritinja za zmago, že njeno 14. v sezoni, je slovenska šampionka in vodilna skakalka zime Nika Prevc. Skakalke ob 1.30 po slovenskem času čakajo kvalifikacije, tekma bo ob 3.00.
Slovenska reprezentanco na Japonskem sestavljajo Taja Terbovšek, Maja Kovačič, Katra Komar, Nika Vodan in Nika Prevc.
Po tej tekmi se skakalke vračajo v Evropo, kjer jih 31. januarja in 1. februarja čaka še olimpijska generalka v Willingenu v Nemčiji.