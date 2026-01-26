Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
0.08

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NK Bravo nogometna tržnica zimski prestopni rok Luka Elsner Cracovia Krakow Beno Selan

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 0.08

50 minut

Nogometna tržnica, 25. januar

Beno Selan iz Brava na Poljsko k Luki Elsnerju

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Beno Selan | Beno Selan bo nadaljeval kariero na Poljskem. | Foto Aleš Fevžer

Beno Selan bo nadaljeval kariero na Poljskem.

Foto: Aleš Fevžer

Mladi slovenski napadalec Beno Selan bo kariero nadaljeval na Poljskem. Donedavni napadalec Brava, za katerega je zbral 102 nastopa, odhaja v Krakov, kjer se bo dokazoval pri trenutno šestouvrščenem poljskem prvoligašu Cracovia, katerega vodi njegov rojak Luka Elsner.

Mladi slovenski reprezentant Beno Selan se je skozi kadetske in mladinske selekcije NK Bravo postopno prebil do članske ekipe, kjer je z vsako sezono napredoval in se razvijal v pomembnega člena moštva. Vzporedno je bil stalni član mlajših izbranih vrst Slovenije, jeseni lani pa je zabeležil tudi nastope za slovensko reprezentanco do 21 let.

Selan se je ob koncu jesenskega dela sezone 2025/26 vpisal v zgodovino kot najmlajši igralec v zgodovini NK Bravo s 100 nastopi za klub. Od Ljubljane se poslavlja s skupno 102 nastopoma, 7.560 odigranimi minutami, 2 zadetkoma in 2 podajama.

"Ko je pred leti prestopil prag NK Bravo, smo vedeli, da ima pred seboj svetlo prihodnost. Postopoma smo ga vključevali v proces članske ekipe in mu iz sezone v sezono zaupali vse več odgovornosti. Ponujeno priložnost je izkoristil ter se razvil v odličnega vezista. Ponudba zanj je bila zelo dobra in veseli nas, da smo z izvedenim prestopom zadovoljni vsi udeleženi. Benu se zahvaljujem za vse, kar je dal klubu, in mu želim vso srečo na nadaljnji poti," je ob prodaji Selana povedal športni direktor kluba Dejan Močnik.

Luka Štor
Sportal Koper, Primorje in Bravo z novimi okrepitvami
Celje - Aluminij, 1. SNL, Franko Kovačević
Sportal Celje za rekordno odškodnino prodalo najboljšega strelca
Tomi Horvat
Sportal Slovenski reprezentant Tomi Horvat se seli v Anglijo
NK Bravo nogometna tržnica zimski prestopni rok Luka Elsner Cracovia Krakow Beno Selan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.