Mladi slovenski napadalec Beno Selan bo kariero nadaljeval na Poljskem. Donedavni napadalec Brava, za katerega je zbral 102 nastopa, odhaja v Krakov, kjer se bo dokazoval pri trenutno šestouvrščenem poljskem prvoligašu Cracovia, katerega vodi njegov rojak Luka Elsner.

Mladi slovenski reprezentant Beno Selan se je skozi kadetske in mladinske selekcije NK Bravo postopno prebil do članske ekipe, kjer je z vsako sezono napredoval in se razvijal v pomembnega člena moštva. Vzporedno je bil stalni član mlajših izbranih vrst Slovenije, jeseni lani pa je zabeležil tudi nastope za slovensko reprezentanco do 21 let.

Selan se je ob koncu jesenskega dela sezone 2025/26 vpisal v zgodovino kot najmlajši igralec v zgodovini NK Bravo s 100 nastopi za klub. Od Ljubljane se poslavlja s skupno 102 nastopoma, 7.560 odigranimi minutami, 2 zadetkoma in 2 podajama.

"Ko je pred leti prestopil prag NK Bravo, smo vedeli, da ima pred seboj svetlo prihodnost. Postopoma smo ga vključevali v proces članske ekipe in mu iz sezone v sezono zaupali vse več odgovornosti. Ponujeno priložnost je izkoristil ter se razvil v odličnega vezista. Ponudba zanj je bila zelo dobra in veseli nas, da smo z izvedenim prestopom zadovoljni vsi udeleženi. Benu se zahvaljujem za vse, kar je dal klubu, in mu želim vso srečo na nadaljnji poti," je ob prodaji Selana povedal športni direktor kluba Dejan Močnik.