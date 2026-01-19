Konec meseca naj bi se začel spomladanski del 1. SNL, a je usoda 19. kroga še negotova, saj je sindikat SPINS napovedal stavko, za dodatne nevšečnosti pa so poskrbele ogromne težave Domžal, kjer se, kot kaže, ne bo več igral prvoligaški nogomet. Preostali prvoligaški klubi se pripravljajo na nadaljevanje sezone. Danes sta bila dejavna Maribor in Radomlje. Oba sta doživela poraz in nadaljevala rezultatski črni niz na pripravljalnih tekmah v tem koledarskem letu. Za Maribor je debitiral Tio Cipot, Radomljani pa so predstavili Mihaela Žaperja, za katerega je splitski Hajduk leta 2023 Osijeku odštel kar milijon evrov.

Mariborčani so na tradicionalnem prizorišču zimskih priprav v Beleku izgubili še drugo srečanje. Po Vojvodini (1:2) iz Srbije so priznali premoč še madžarskemu Debrecenu (2:3). Za vijolice je debitiral Tio Cipot. Zaigral je od prve minute in v prvem polčasu nekajkrat nevarno ustrelil proti vratom Debrecena, a brez uspeha. Trener Feđa Dudić se je odločil za začetno postavo Jug, Rekik, M'Bondo, Španring, Vidmar, Cipot, Seri, J. Repas, Ojo, Zambrano in Soudani. Debrecen je povedel po strelu z bele točke v 30. minuti, le štiri minute pozneje pa je podvojil prednost na 2:0.

Po slabši otvoritvi povsem drugačna podoba v končnici tekme, vendar se ni izšlo za popoln preobrat.



Maribor - Debrecen 2:3. Strelca sta bila Ali Reghba in David Pejičić.#MiSkupajEnoSmo #MBDEB pic.twitter.com/aZfZyc1cBP — NK Maribor (@nkmaribor) January 19, 2026

V drugem polčasu so pri Mariborčanih dobili priložnost še Tshipamba, Borys, Pejičić, Bumbić, Reghba, Širvys, Gardies (vratar), Krajnc, J. Repas in Bajc. Debrecen je v 71. minuti povišal prednost na 3:0, pri akciji pa je sodeloval tudi Madžar György Komáromi, ki nastopa za klub iz svoje domovine kot posojeni nogometaš Maribora. Vijolice so v zadnjih 15 minutah le omilile zaostanek. Najprej je v polno meril Ali Reghba, asistenco je prispeval Karol Borys, v 88. minuti pa je z neubranljivim udarcem v zgornji desni kot zadel v polno še 18-letni David Pejičić in poskrbel za najlepši letošnji zadetek Maribora.

Žaper v 1. SNL kot posojeni igralec Hajduka

Niz porazov v letu 2026 je nadaljeval tudi NK Radomlje. Mlinarji so izgubili še tretjo pripravljalno tekmo. Tokrat so v Čatežu izgubili proti avstrijskemu prvoligašu Hartberg (1:2). Radomljani so začeli dvoboj v postavi Pridgar, Mamić, Marinič, Klampfer, Žaler, Pogačar, Gnjatić, Jelen, Vokić, Jojić in Kukovec, na klopi pa je sedel tudi Mihael Žaper, najnovejša okrepitev sedmouvrščene ekipe 1. SNL.

Hrvaški zvezni igralec je bil včasih kapetan Osijeka, zanj pa je splitski Hajduk odštel kar milijon evrov. Po prihodu v Dalmacijo ni imel sreče z zdravjem. Nanizal je nekaj hujših poškodb in bil dolgo časa odsoten z igrišč. V tej sezoni je skušal tekmovalni ritem najti pri zagrebški Lokomotivi, a ni bil pretirano uspešen, zdaj pa bo to skušal narediti kot posojen nogometaš Hajduka v Sloveniji. 27-letni Slavonec Žaper se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami. V hrvaškem prvenstvu je odigral 144 tekem, na katerih je prispeval 19 zadetkov in 12 asistenc, nosil pa je tudi dres mlade hrvaške reprezentance do 21 let.

Mlinarji so zaostajali že z 0:2, za častni zadetek pa je podobno kot na prejšnji tekmi poskrbel Rus Stanislav Krapukhin. Za Hartberg je igral tudi Slovenec Benjamin Markuš. Nekdanji nogometaš Domžal se je pred dnevi izkazal proti zagrebškemu Dinamu z zadetkom (2:1), zanj pa se zanima tudi splitski Hajduk.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL v letu 2026:

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 22. 1. Mallorca (Špa/1) - Celje

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 10. 1. Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano 14. 1. Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 1:2 J. Repas 19. 1. Maribor : Debrecen (Mad/1) 2:3 Reghba, Pejičić 23. 1. Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ? 10. 1. Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1 avtogol 14. 1. Rijeka (Hrv/1) : Koper 1:2 Ruedl, Rimac 17. 1. Koper : Zalaegerszeg TE (Mad/1) 3:1 Iličić, Mittendorfer, Oddei 24. 1. Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ? 25. 1. Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo Big Bang

Datum Tekma Strelci za Bravo 18. 1. Bravo : WSG Tirol (Avt/1) 0:0 / 23. 1. Bravo - FAC Wien (Avt/2) 23. 1. Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 11. 1. Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1 / 14. 1. Aluminij : Wisla Plock (Pol/1) 0:2 / 16. 1. Aluminij : Neftči Fergana (Uzb/1) 1:2 Saitoski 25. 1. Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 13. 1. Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2 / 14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 3:1 Krapukhin 19. 1. Radomlje : TSV Hartberg (Avt/1) 1:2 Krapukhin 23. 1. Radomlje - GAK Gradec (Avt/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 ? 10. 1. Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3 / 13. 1. Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1 Murillo 2, Kadrić, Gulič 16. 1. Primorje : Kapfenberg (Avt/2) 2:0 Gulič, Melentijević 22. 1. Primorje - Budafoki (Mad/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 10. 1. Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1 / 14. 1. Mura : Partizan Beograd (Srb/1) 3:0 Krupić, Vizinger, Ljukovac 17. 1. Mura : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:1 Vizinger 24. 1. Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura 25. 1. Mura - Beltinci (Slo/2)

Domžale