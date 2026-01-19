Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
18.13

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach pripravljalna tekma Tio Cipot Mihael Žaper zimski prestopni rok 1. SNL NK Radomlje NK Maribor NK Maribor

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 18.13

0 minut

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (19. januar)

Maribor in Radomlje nizata poraze v letu 2026

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tio Cipot | Tio Cipot je debitiral za NK Maribor proti Debrecenu. | Foto Guliver Image

Tio Cipot je debitiral za NK Maribor proti Debrecenu.

Foto: Guliver Image

Konec meseca naj bi se začel spomladanski del 1. SNL, a je usoda 19. kroga še negotova, saj je sindikat SPINS napovedal stavko, za dodatne nevšečnosti pa so poskrbele ogromne težave Domžal, kjer se, kot kaže, ne bo več igral prvoligaški nogomet. Preostali prvoligaški klubi se pripravljajo na nadaljevanje sezone. Danes sta bila dejavna Maribor in Radomlje. Oba sta doživela poraz in nadaljevala rezultatski črni niz na pripravljalnih tekmah v tem koledarskem letu. Za Maribor je debitiral Tio Cipot, Radomljani pa so predstavili Mihaela Žaperja, za katerega je splitski Hajduk leta 2023 Osijeku odštel kar milijon evrov.

Domžale, Prva liga Telemach
Sportal Klavrn dan slovenskega nogometa: prvoligaš ugasnil, kako se bo nadaljevala sezona?

Mariborčani so na tradicionalnem prizorišču zimskih priprav v Beleku izgubili še drugo srečanje. Po Vojvodini (1:2) iz Srbije so priznali premoč še madžarskemu Debrecenu (2:3). Za vijolice je debitiral Tio Cipot. Zaigral je od prve minute in v prvem polčasu nekajkrat nevarno ustrelil proti vratom Debrecena, a brez uspeha. Trener Feđa Dudić se je odločil za začetno postavo Jug, Rekik, M'Bondo, Španring, Vidmar, Cipot, Seri, J. Repas, Ojo, Zambrano in Soudani. Debrecen je povedel po strelu z bele točke v 30. minuti, le štiri minute pozneje pa je podvojil prednost na 2:0.

V drugem polčasu so pri Mariborčanih dobili priložnost še Tshipamba, Borys, Pejičić, Bumbić, Reghba, Širvys, Gardies (vratar), Krajnc, J. Repas in Bajc. Debrecen je v 71. minuti povišal prednost na 3:0, pri akciji pa je sodeloval tudi Madžar György Komáromi, ki nastopa za klub iz svoje domovine kot posojeni nogometaš Maribora. Vijolice so v zadnjih 15 minutah le omilile zaostanek. Najprej je v polno meril Ali Reghba, asistenco je prispeval Karol Borys, v 88. minuti pa je z neubranljivim udarcem v zgornji desni kot zadel v polno še 18-letni David Pejičić in poskrbel za najlepši letošnji zadetek Maribora.

Žaper v 1. SNL kot posojeni igralec Hajduka

Niz porazov v letu 2026 je nadaljeval tudi NK Radomlje. Mlinarji so izgubili še tretjo pripravljalno tekmo. Tokrat so v Čatežu izgubili proti avstrijskemu prvoligašu Hartberg (1:2). Radomljani so začeli dvoboj v postavi Pridgar, Mamić, Marinič, Klampfer, Žaler, Pogačar, Gnjatić, Jelen, Vokić, Jojić in Kukovec, na klopi pa je sedel tudi Mihael Žaper, najnovejša okrepitev sedmouvrščene ekipe 1. SNL.

Hrvaški zvezni igralec je bil včasih kapetan Osijeka, zanj pa je splitski Hajduk odštel kar milijon evrov. Po prihodu v Dalmacijo ni imel sreče z zdravjem. Nanizal je nekaj hujših poškodb in bil dolgo časa odsoten z igrišč. V tej sezoni je skušal tekmovalni ritem najti pri zagrebški Lokomotivi, a ni bil pretirano uspešen, zdaj pa bo to skušal narediti kot posojen nogometaš Hajduka v Sloveniji. 27-letni Slavonec Žaper se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami. V hrvaškem prvenstvu je odigral 144 tekem, na katerih je prispeval 19 zadetkov in 12 asistenc, nosil pa je tudi dres mlade hrvaške reprezentance do 21 let.

Mlinarji so zaostajali že z 0:2, za častni zadetek pa je podobno kot na prejšnji tekmi poskrbel Rus Stanislav Krapukhin. Za Hartberg je igral tudi Slovenec Benjamin Markuš. Nekdanji nogometaš Domžal se je pred dnevi izkazal proti zagrebškemu Dinamu z zadetkom (2:1), zanj pa se zanima tudi splitski Hajduk.

Nogomet splošno
Sportal Spins za uvodni krog napovedal stavko

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL v letu 2026:

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje
22. 1. Mallorca (Špa/1) - Celje

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor
10. 1. Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano
14. 1. Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 1:2 J. Repas
19. 1. Maribor : Debrecen (Mad/1) 2:3 Reghba, Pejičić
23. 1. Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper
4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ?
10. 1. Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1 avtogol
14. 1. Rijeka (Hrv/1) : Koper 1:2 Ruedl, Rimac
17. 1. Koper : Zalaegerszeg TE (Mad/1) 3:1 Iličić, Mittendorfer, Oddei
24. 1. Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ?
25. 1. Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo Big Bang

Datum Tekma Strelci za Bravo
18. 1. Bravo : WSG Tirol (Avt/1) 0:0 /
23. 1. Bravo - FAC Wien (Avt/2)
23. 1. Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij
11. 1. Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1 /
14. 1. Aluminij : Wisla Plock (Pol/1) 0:2 /
16. 1. Aluminij : Neftči Fergana (Uzb/1) 1:2 Saitoski
25. 1. Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje
13. 1. Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2 /
14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 3:1 Krapukhin
19. 1. Radomlje : TSV Hartberg (Avt/1) 1:2 Krapukhin
23. 1. Radomlje - GAK Gradec (Avt/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje
8. 1. Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 ?
10. 1. Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3 /
13. 1. Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1 Murillo 2, Kadrić, Gulič
16. 1. Primorje : Kapfenberg (Avt/2) 2:0 Gulič, Melentijević
22. 1. Primorje - Budafoki (Mad/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro
10. 1. Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1 /
14. 1. Mura : Partizan Beograd (Srb/1) 3:0 Krupić, Vizinger, Ljukovac
17. 1. Mura : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:1 Vizinger
24. 1. Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura
25. 1. Mura - Beltinci (Slo/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale
11. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Domžale 4:2
Josip Iličić
Sportal Mura šokirala srbskega velikana, junaški podvig Kopra na Hrvaškem
Kelvin Ofori, Olimpija
Sportal Olimpija potrdila prvo zimsko okrepitev
Tio Cipot
Sportal Okrepitev potrdili tudi pri Mariboru: prihaja Slovenec, ki je igral v serie A
Bamba Susso
Sportal Susso spet v Kidričevem
Prva liga Telemach pripravljalna tekma Tio Cipot Mihael Žaper zimski prestopni rok 1. SNL NK Radomlje NK Maribor NK Maribor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.