Sreda, 15. 4. 2026, 11.47
41 minut
1. DOL za moške, finale, prva tekma
ACH v vlogi izrazitega favorita, Calcit računa na presenečenje
V Kamniku se bo danes začela finalna serija moškega odbojkarskega državnega prvenstva, v kateri se bosta merila stara znanca s te ravni tekmovanja ACH Volley in Calcit Volley. Izrazit favorit je ljubljanska ekipa, ki od leta 2004 naslova ni osvojila le enkrat, tudi redni del prvenstva v tej sezoni pa napoveduje, da bo prvak tudi letos. V seriji za tretje mesto (na dve zmagi) se bodo pomerili odbojkarji Pomgrada in Krke.
Ekipa, ki je prvenstva dobivala tudi s slabšimi sestavami igralcev, do zdaj ima v svojih vitrinah 21 tovrstnih lovorik, v prvenstvu ni izgubila niti ene tekme, na začetku sezone je oddala le eno točko Alpacemu iz Kanala. Tudi Kamničane je letos štirikrat zanesljivo premagala, tako da se zdi nemogoče, da se letos ne bi veselila 22. zvezdice.
V eni tekmi bi bilo presenečenje še kolikor toliko možno, da pa bi Kamničani dobili tri tekme, ki so potrebne za naslov, pa bi bil pravi čudež. Da je ACH precej kakovostnejša ekipa, se zavedajo tudi v kamniškem taboru, Calcit je na štirih medsebojnih tekmah v sezoni osvojil vsega en niz.
"Na finalnih tekmah jim bomo poskušali odvzeti še kakšen niz več, zavedamo pa se, da ima ACH Volley izjemno kakovostno ekipo, v kateri je veliko reprezentantov. Kakovost so dokazali tudi v Evropi, kjer so prikazali odlične predstave. V finalu bodo favoriti, mi pa bomo dali vse od sebe in poskušali izkoristiti vsako priložnost, ki se nam bo ponudila," je dejal reprezentančni kandidat iz kamniške vrste Jurij Oman.
Calcit je naslov slovenskega prvaka doslej osvojil trikrat, zadnjič leta 2003.
V boj za bronasto kolajno se bosta danes ob 19. uri v športni dvorani OŠ I v Murski Soboti podala Panvita Pomgrad in Krka. Druga tekma bo na sporedu 18. aprila v Novem mestu, morebitna tretja pa 22. aprila v Murski Soboti.
1. DOL, moški, finale in serija za tretje mesto, prvi tekmi
Sreda, 15. april
Spored finala državnega prvenstva
Sreda, 15. april, ŠD Kamnik, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley
Sobota, 18. april, ŠD Maksa Pečarja, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley
Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley
Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)
Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma)
Spored tekem za tretje mesto
Sreda, 15. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka
Sobota, 18. april, ŠD Marof, ob 19. uri: Krka - Panvita Pomgrad
Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka (morebitna tretja tekma)
Državni prvaki
2024/25 - ACH Volley Ljubljana
2023/24 - ACH Volley Ljubljana
2022/23 - ACH Volley Ljubljana
2021/22 - ACH Volley Ljubljana
2020/21 - Merkur Maribor
2019/20 - ACH Volley Ljubljana
2018/19 - ACH Volley Ljubljana
2017/18 - ACH Volley Ljubljana
2016/17 - ACH Volley Ljubljana
2015/16 - ACH Volley Ljubljana
2014/15 - ACH Volley Ljubljana
2013/14 - ACH Volley Ljubljana
2012/13 - ACH Volley Ljubljana
2011/12 - ACH Volley Ljubljana
2010/11 - ACH Volley Bled
2009/10 - ACH Volley Bled
2008/09 - ACH Volley Bled
2007/08 - ACH Volley Bled
2006/07 - Autocommerce Bled
2005/06 - Autocommerce Bled
2004/05 - Autocommerce Bled
2003/04 - Šoštanj Topolšica
2002/03 - Calcit Kamnik
2001/02 - Calcit Kamnik
2000/01 - Žurbi Team Kamnik
1999/00 - ELVO Bled
1998/99 - Salonit Anhovo
1997/98 - Fužinar
1996/97 - Salonit Anhovo
1995/96 - Salonit Anhovo
1994/95 - Salonit Anhovo
1993/94 - Salonit Anhovo
1992/93 - Vileda Maribor
1991/92 - Vileda Maribor