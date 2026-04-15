ACH v vlogi izrazitega favorita, Calcit računa na presenečenje

V Kamniku se bo danes začela finalna serija moškega odbojkarskega državnega prvenstva, v kateri se bosta merila stara znanca s te ravni tekmovanja ACH Volley in Calcit Volley. Izrazit favorit je ljubljanska ekipa, ki od leta 2004 naslova ni osvojila le enkrat, tudi redni del prvenstva v tej sezoni pa napoveduje, da bo prvak tudi letos. V seriji za tretje mesto (na dve zmagi) se bodo pomerili odbojkarji Pomgrada in Krke.

Ekipa, ki je prvenstva dobivala tudi s slabšimi sestavami igralcev, do zdaj ima v svojih vitrinah 21 tovrstnih lovorik, v prvenstvu ni izgubila niti ene tekme, na začetku sezone je oddala le eno točko Alpacemu iz Kanala. Tudi Kamničane je letos štirikrat zanesljivo premagala, tako da se zdi nemogoče, da se letos ne bi veselila 22. zvezdice.

V eni tekmi bi bilo presenečenje še kolikor toliko možno, da pa bi Kamničani dobili tri tekme, ki so potrebne za naslov, pa bi bil pravi čudež. Da je ACH precej kakovostnejša ekipa, se zavedajo tudi v kamniškem taboru, Calcit je na štirih medsebojnih tekmah v sezoni osvojil vsega en niz.

"Na finalnih tekmah jim bomo poskušali odvzeti še kakšen niz več, zavedamo pa se, da ima ACH Volley izjemno kakovostno ekipo, v kateri je veliko reprezentantov. Kakovost so dokazali tudi v Evropi, kjer so prikazali odlične predstave. V finalu bodo favoriti, mi pa bomo dali vse od sebe in poskušali izkoristiti vsako priložnost, ki se nam bo ponudila," je dejal reprezentančni kandidat iz kamniške vrste Jurij Oman.

Calcit je naslov slovenskega prvaka doslej osvojil trikrat, zadnjič leta 2003.

V boj za bronasto kolajno se bosta danes ob 19. uri v športni dvorani OŠ I v Murski Soboti podala Panvita Pomgrad in Krka. Druga tekma bo na sporedu 18. aprila v Novem mestu, morebitna tretja pa 22. aprila v Murski Soboti.

1. DOL, moški, finale in serija za tretje mesto, prvi tekmi Sreda, 15. april

Spored finala državnega prvenstva Sreda, 15. april, ŠD Kamnik, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley

Sobota, 18. april, ŠD Maksa Pečarja, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley

Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley

Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)

Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma) Spored tekem za tretje mesto Sreda, 15. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka

Sobota, 18. april, ŠD Marof, ob 19. uri: Krka - Panvita Pomgrad

Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka (morebitna tretja tekma)