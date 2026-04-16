Potem ko je argentinski nogometni trener Javier Mascherano pred dnevi zapustil mesto glavnega trenerja pri Interju iz Miamija, so v klubu za novega potrdili Guillerma Hoyosa. Ta je na predstavitvi povedal, da ga dolgoletno prijateljstvo z zvezdnikom Lionelom Messijem ne bo ustavilo pri trdih treningih.

Hoyos, prej športni direktor Miamija, bo nadomestil Mascherana, ki je v torek zapustil klub iz "osebnih razlogov", le štiri mesece po tem, ko ga je popeljal do prvega naslova v pokalu MLS.

Dvainšestdesetletni Hoyos je bil ključni mentor Messija pri mladinski ekipi Barcelone pred več kot dvema desetletjema, argentinski par pa je od takrat ostal tesno povezan.

"Prijateljstvo ni predmet pogajanj. Deliva si prijateljstvo, ki traja več let," je Hoyos dejal v španščini na svoji prvi novinarski konferenci. "Vendar to prijateljstvo ne pomeni, da bomo nenehno lebdeli nad njim ali mu gledali vsak dan v obraz," njegovo izjavo še navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Messi, svetovni prvak leta 2022 in rekordni osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu, je dragulj v kroni Miamijeve ekipe.

V izjavi kluba so sprva zapisali, da bo Hoyos prevzel vodenje ekipe le za "prihajajoče tekme", vendar ga je klub od takrat v objavah na družbenih omrežjih imenoval za glavnega trenerja.

Klubski viri so za AFP sicer povedali, da naj bi Hoyos ostal na čelu le do sredine leta, nova trenerska postava pa bo znana do začetka ligaškega pokala avgusta.