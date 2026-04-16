Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

nogomet Lionel Messi Guillermo Hoyos

Dolgoletno prijateljstvo z argentinskim zvezdnikom ga ne bo ustavilo pri trdih treningih

Messijev prijatelj Guillermo Hoyos je novi trener Interja Miamija

Guillermo Hoyos | Guillermo Hoyos je novi trener Interja iz Miamija | Foto Guliverimage

Guillermo Hoyos je novi trener Interja iz Miamija

Foto: Guliverimage

Potem ko je argentinski nogometni trener Javier Mascherano pred dnevi zapustil mesto glavnega trenerja pri Interju iz Miamija, so v klubu za novega potrdili Guillerma Hoyosa. Ta je na predstavitvi povedal, da ga dolgoletno prijateljstvo z zvezdnikom Lionelom Messijem ne bo ustavilo pri trdih treningih.

Javier Mascherano
Hoyos, prej športni direktor Miamija, bo nadomestil Mascherana, ki je v torek zapustil klub iz "osebnih razlogov", le štiri mesece po tem, ko ga je popeljal do prvega naslova v pokalu MLS.

Dvainšestdesetletni Hoyos je bil ključni mentor Messija pri mladinski ekipi Barcelone pred več kot dvema desetletjema, argentinski par pa je od takrat ostal tesno povezan.

"Prijateljstvo ni predmet pogajanj. Deliva si prijateljstvo, ki traja več let," je Hoyos dejal v španščini na svoji prvi novinarski konferenci. "Vendar to prijateljstvo ne pomeni, da bomo nenehno lebdeli nad njim ali mu gledali vsak dan v obraz," njegovo izjavo še navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Messi, svetovni prvak leta 2022 in rekordni osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu, je dragulj v kroni Miamijeve ekipe.

V izjavi kluba so sprva zapisali, da bo Hoyos prevzel vodenje ekipe le za "prihajajoče tekme", vendar ga je klub od takrat v objavah na družbenih omrežjih imenoval za glavnega trenerja.

Klubski viri so za AFP sicer povedali, da naj bi Hoyos ostal na čelu le do sredine leta, nova trenerska postava pa bo znana do začetka ligaškega pokala avgusta.

Inter Miami, Lionel Messi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
