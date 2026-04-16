Kitajski proizvajalec GAC vstopa na evropski trg z novim električnim kompaktnim modelom GAC aion UT, ki ga bodo izdelovali v avstrijski tovarni Magna pri Gradcu. To je pomemben korak k lokalizaciji proizvodnje in lažjemu prodoru na evropski trg.

Aion UT spada v razred kompaktnih vozil – v dolžino meri 4,27 metra, širok je 1,85 metra, medosna razdalja pa znaša 2,75 metra. Ponuja prostor za pet potnikov, v prtljažniku pa od 440 do 1.600 litrov prostora. Vsaj v dolžino je tako primerljiv z avtomobili, kot je volkswagen golf.

Za Magno Steyr je posel z GAC še eno v vrsti sklenjenih sodelovanj s kitajskimi proizvajalci. V Gradcu bodo med drugim izdelovali tudi Xpengove avtomobile.

Oblikovno model stavi na klasično kombilimuzinsko zasnovo z modernimi LED-svetili, čistimi linijami in sodobnimi detajli, kot so skriti kljuki vrat in panoramska streha. Notranjost je izrazito digitalizirana, in sicer z velikim osrednjim zaslonom (14,6 palca) in digitalnimi merilniki. Podpira povezljivost prek Apple CarPlay in Android Auto, vključuje pa tudi brezžično polnjenje telefona in glasovno upravljanje.

Pogonski sklop temelji na 400-voltni arhitekturi z elektromotorjem moči 150 kilovatov, ki poganja sprednji kolesi. Energijo zagotavlja baterija kapacitete 62 kilovatnih ur (kWh), kar naj bi po standardu WLTP zadostovalo za do 430 kilometrov dosega. Hitro polnjenje omogoča polnjenje od 10 do 80 odstotkov v približno pol ure, vozilo pa podpira tudi funkcijo napajanja zunanjih naprav (V2L).

Že letos tudi v Evropi

Prodaja modela v Evropi se bo začela v drugem četrtletju 2026 – najprej na Finskem, Poljskem, Portugalskem in v Grčiji, nato sledijo še drugi evropski trgi. Ali je v načrtu tudi prihod v Slovenijo, še ni znano. Z začetno ceno okoli 28 tisoč evrov (pred upoštevanjem subvencije) želi GAC aion UT nagovoriti kupce, ki iščejo cenovno dostopen električni avtomobil z dobrim razmerjem med dosegom, tehnologijo in uporabnostjo.

GAC Group je eden večjih kitajskih avtomobilskih proizvajalcev, ki ima sedež v mestu Guangdžov. Gre za državno podjetje, ustanovljeno leta 1955, ki danes deluje kot celovit avtomobilski koncern z lastnimi znamkami in številnimi mednarodnimi partnerstvi.



GAC proizvaja širok spekter vozil – od klasičnih bencinskih in hibridnih do električnih modelov. Pomemben del poslovnega modela GAC so skupna podjetja (joint ventures) z velikimi tujimi proizvajalci. Med drugim sodeluje z družbami, kot so Toyota, Honda in Mitsubishi Motors, za katere na Kitajskem proizvaja vozila za lokalni trg. V zadnjih letih GAC vse bolj širi svojo prisotnost zunaj Kitajske, zlasti v Evropi, kjer želi konkurirati predvsem v segmentu električnih vozil.

