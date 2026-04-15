Najbolj zabavni sodelavci so rojeni v teh znamenjih

Vsak kolektiv ima vsaj eno osebo, ki zna vsem nemudoma popraviti razpoloženje tudi ob najbolj napornih dneh. To so kolegi, ki nasmejejo celotno ekipo, s šalo razbijejo napetost in v pisarni poskrbijo za prijetno okolje. Astrologi pravijo, da so takšni predvsem predstavniki treh znakov horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so znani po tem, da z lahkoto komunicirajo s komerkoli. So hitri, duhoviti sogovorniki in imajo vedno pripravljen komentar, ki bo nasmejal vso pisarno. Ob njih je redko dolgčas, ker tudi navaden delovni dan spremenijo v nekaj zabavnega. Kolegi jih imajo radi, ker so sproščeni, iznajdljivi in polni zanimivih tem. Tudi če je ozračje napeto, najdejo način, da to napetost razbijejo s humorjem.

Lev

Levi so radi opaženi, prav zaradi te energije pa so običajno glavni zabavljači v pisarni. So karizmatični, samozavestni in imajo prirojen talent za pritegovanje pozornosti. Njihove zgodbe, šale in odgovori so vedno glavna tema pisarne. Ob tem, da radi zabavajo druge, prinašajo tudi veliko optimizma. Ko vsem pade koncentracija, znajo dvigniti razpoloženje in v ekipo vrniti moštveni duh.

Strelec

Strelci so tisti kolegi, ki vedno delujejo spontano, neobremenjeno in so vedno pripravljeni na smeh. Njihov humor je naraven, energija pa nalezljiva, zaradi česar jih vsi dojemajo kot najbolj sproščene ljudi v kolektivu. Z njimi je vse preprosto, ker ne marajo ne drame ne zategnjenosti. So prvi, ki predlagajo odmor, se v stresnem položaju pošalijo in vse opomnijo, da je služba lahko tudi zabavna.