Ah, stalen boj s kilogrami – tega se ne grem več

"Želim se naučiti zdravih življenjskih navad." To slišimo v Termah Šmarješke Toplice vse pogosteje. Gostje prihajajo v naš program zdravega hujšanja SlimFit ne le zato, da bi pred poletjem hitro shujšali, ampak da bi dosegli tudi trajne spremembe, ki bi se ohranile, tudi ko s hujšanjem že dosežejo želeno težo oziroma ko nehajo jemati pomagala za hujšanje.

Hiter tempo življenja nas pogosto usmeri na bližnjice, kot so tudi zdravila in preparati za hujšanje, ki so postali globalni trend. Vse to res zmanjšuje apetit, vendar v Termah Šmarješke Toplice ob tem poudarjamo: zdravilo lahko pomaga na kratek rok, dolgoročnega uspeha pa ni brez spremembe navad.

Odkrivanje vzrokov, ne le reševanje posledic

Vsak udeleženec v naš program SlimFit vstopa s svojo zgodbo. Nekateri se spopadajo z večernim prenajedanjem, drugi si ne vzamejo časa za gibanje, tretji so ujetniki stresa in pomanjkanja spanja. Nobeno zdravilo pa ne more namesto vas izbrati kakovostnega obroka, vas motivirati za vadbo ali vas naučiti obvladovanja stresa. In tu lahko pomaga celostni pristop SlimFit .

Zakaj sploh v terme, če delujejo že zdravila ali dieta

Hujšanje je za telo dodatna obremenitev, zlasti hujšanje ob farmakološki podpori, in pogosto je učinkovito le začasno, zato v Šmarjeških Toplicah tega procesa nikakor ne prepuščamo naključju.

Program se začne s celovito medicinsko diagnostiko – s pregledom pri internistu, z EKG, obremenitvenim testiranjem in laboratorijsko analizo. Tako ocenimo tveganja, telesno pripravljenost in telesno sestavo ter tudi biološko starost. Skrbimo za ohranjanje mišic: Stroge diete pogosto vodijo v izgubljanje mišične mase. S pravilnim vnosom beljakovin in vadbo za moč poskrbimo, da gre za izgubljanje maščobe in ne mišic in energije.

Stroge diete pogosto vodijo v izgubljanje mišične mase. S pravilnim vnosom beljakovin in vadbo za moč poskrbimo, da gre za izgubljanje maščobe in ne mišic in energije. Čuječe prehranjevanje: Učimo vas, kako deluje organizem in kako čustva – da boste vedeli, kaj potrebuje vaše telo in da boste tudi po koncu programa prepoznali razliko med telesno in čustveno lakoto in boste lahko sprejemali boljše odločitve.

Trije temelji, ki zagotavljajo dolgoročne spremembe

Program SlimFit temelji na treh povezanih stebrih – prehrani, gibanju in duševnem ravnovesju.

Pri prehrani je pomemben prehod na polnovredne obroke, ki podpirajo telo in črevesno mikrobioto ter dajejo energijo. Gibanju je posvečen naš individualno prilagojen načrt vadbe, ki krepi telo in pospešuje presnovo, vključuje pa dejavnosti, v katerih uživate. Duševno ravnovesje dosežemo s tehnikami sproščanja za zniževanje ravni kortizola in stresa, ki je pogosto krivec za nezdrave navade in tudi nabiranje maščobe.

Znanje, ki gre z vami domov Cilj programa SlimFit ni le to, da med bivanjem v termah izgubite nekaj kilogramov in se vam obseg pasu zmanjša. Mi smo si zadali, da bi odšli od nas z jasnim načrtom, znanjem in recepti, motivirani za drugačen vsakdan. Zato vas naučimo, kako zdrav življenjski slog vzdrževati tudi takrat, ko ostanete sami s svojim apetitom. Vaša nova pot se začne pri nas s strokovnim vodenjem, nadaljuje pa se z več energije, boljšim počutjem, vitkejšo postavo in večjo samozavestjo. Ste pripravljeni za spremembo, ki bo trajala? V Termah Šmarješke Toplice vam lahko pomagamo, da vzamete krmilo svojega zdravja v svoje roke.

