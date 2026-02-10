Hollywoodski zvezdnik John Travolta je nedavno na svojih družbenih omrežjih delil lepe skupne trenutke, ki jih je med božičnimi prazniki doživel v družbi svojega sina in hčerke. Z oboževalci je delil zapoznelo fotografijo, ki jo je družina posnela v skupnem objemu.

71-letni John Travolta je na svojih družbenih omrežjih delil fotografijo v družbi 25-letne hčerke Elle Bleu in 15-letnega Benjamina ter z njo presenetil oboževalce, saj fotografij svoje hčerke in sina ne deli pogosto, niti se z njima ne pojavlja v javnosti. Ob fotografiji, na kateri jih je fotograf ujel v skupnem objemu, je Travolta zapisal: "Moja čudovita otroka na moji zapozneli božični voščilnici za leto 2025. Upam, da ste vsi dobro."

Hollywoodski igralec Travolta se je sina Bena in hčerke Elle Bleu razveselil s pokojno ženo Kelly Preston, ki je po boju z rakom dojke umrla julija 2020 v starosti 57 let. Paru se je v zakonu rodil še tretji otrok, sin Jett, ki je po epileptičnem napadu tragično umrl leta 2009 v starosti 16 let.

Filmski in televizijski igralec in glasbenik se pokojne žene Kelly pogosto spominja z objavami na svojih družbenih omrežjih. Med drugim ji je lani posvetil tudi pesem, ki jo je zanjo napisal ob njenem rojstnem dnevu, ko bi praznovala 63. rojstni dan.

Lepi odzivi Travoltovih oboževalcev

Tudi Travoltova najnovejša objava družine je pri njegovih oboževalcih sprožila pravi plaz lepih občutkov in komentarjev, ki so se strinjali, da je Kelly zagotovo srečna, ko iz nebes gleda na povezano družino. Oboževalci so se strinjali tudi, da je Travolta odličen oče. Da so si blizu, je s tremi emotikoni srca med komentarji potrdila tudi njegova hčerka Ella Bleu Travolta.

Navdušenje nad Travoltovim zgledom očetovstva in povezanosti družine je izrazil tudi eden od njegovih igralskih kolegov: "Način, kako spoštuješ očetovstvo, medtem ko obvladuješ svojo veličino, je osupljiv. Dokazuješ, da prava odličnost ne tekmuje z družino, ampak jo povzdiguje. Si primer tega, kar je mogoče, ko te vodi cilj."

Ponovna združitev na filmskem platnu

Travolta bo s hčerko Ello Bleu moči na filmskem platnu spet združil v akcijskem trilerju Črna plima (Black Tide), ki ga režira Renny Harlin. Zgodba spremlja odtujenega očeta Billa Piercea (vlogo igra Travolta), ki poskuša obnoviti odnos s hčerko Rebecco (odigra jo Ella) in vnukom. Njihovo jadranje ob obali južne Španije se po napadu orke spremeni v boj za preživetje.

Slavni oče in hči sta pred tem že skupaj zaigrala v filmih Strupena vrtnica (Poison Rose) leta 2019 in filmu Stari psi (Old Dogs) leta 2009.