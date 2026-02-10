Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

10. 2. 2026,
9.15

Torek, 10. 2. 2026, 9.15

19 minut

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, mešana ekipna tekma

Slovenci branijo naslov olimpijskih prvakov

Smučarske skakalce danes na olimpijskih igrah v Predazzu čaka še tretja in obenem zadnja tekma na srednji skakalnici. Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek bodo kolajno lovili na tekmi mešanih ekip. Prva serija se bo začela ob 18.45.

Nika Prevc je na srednji skakalnici na posamični preizkušnji osvojila srebrno medaljo, Nika Vodan je bila osma. V moški konkurenci je bil Domen Prevc v ponedeljek šesti, Anže Lanišek pa je po skromnih skokih osvojil 26. mesto. Zdaj bodo združili moči.

Slovenija je sicer v postavi Peter Prevc, Timi Zajc, Urša Bogataj (zdaj Križnar) in Nika Križnar (zdaj Vodan) pred štirimi leti v Pekingu na tekmi mešanih ekip slavila zmago. Od branilcev kolajne 2022 je zdaj v ekipi le Nika Vodan, preostala trojica olimpijskega odličja z ekipne tekme še nima. 

ZOI 2026, Predazzo, mešana ekipna tekma, startna lista:

1. Romunija (Folea/Spulber/Toth/Cacina)
2. Kitajska (Zeng/Song/Liu/Zhao)
3. Italija (Sieff/Insam/Zanitzer/Bresadola)
4. ZDA (Belshaw/Colby/Jones/Frantz)
5. Francija (Chervet/Milesi/Pagnier/Foubert)
6. Finska (Hirvonen/Palosaari/Rautionaho/Kytoesaho)
7. Poljska (Beltowska/Wasek/Twardosz/Tomasiak)
8. Norveška (Ström/Sundal/Kvandal/Lindvik)
9. Nemčija (Reisch/Hoffmann/Freitag/Raimund)
10. Japonska (Marujama/Kobajaši/Takanaši/Nikaido)
11. Slovenija (Vodan/Lanišek/Prevc N./Prevc D.)
12. Avstrija(Eder/Hörl/Mühlbacher/Embacher)

