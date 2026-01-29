Slovenska stand-up komičarka Martina Ipša je pokazala svojo telesno preobrazbo in zapisala, da je izgubila 45 kilogramov: "Da, to je ista oseba. Samo z manj kilogrami in še vedno z istim (pre)velikim smislom za humor," je dodala v šaljivem slogu.

Stand-up komičarka Martina Ipša je s svojimi sledilci delila fotografiji, na katerih je opazna njena telesna preobrazba. V letu dni, odkar se je začetnica stand-up komedije v Sloveniji zaradi novih poslovnih priložnosti in stand-upa preselila v Dublin na Irsko, je namreč izgubila kar 45 kilogramov.

Sapo izgubi samo še takrat, ko lovi letalo ali mikrofon

Dolga leta se je Ipša bojevala z odvečnimi kilogrami, odločila pa se je tudi za operacijo želodca, poročajo Slovenske novice. Ob fotografijah prej in zdaj je Ipša dodala tudi zapis v svojem slogu: "Na levi: Martina, ki je mislila, da je hoja od kavča do hladilnika čisto 'legit' kardio. Na desni: Martina, ki je izgubila 45 kilogramov in zdaj izgubi sapo samo še, ko lovi letalo ali mikrofon."

Dodala je, da gre za isto osebo. "Samo z manj kilogrami in še vedno z istim (pre)velikim smislom za humor. In ja – iz tega je nastalo tudi kar nekaj novih štosov," je še zapisala slovenska komičarka.

Napovedala je tudi vrnitev na slovenske odre, saj bo na valentinovo nastopila v Mariboru, 15. marca pa bo v ljubljansko Odisejo pripeljala najboljše irske komike, ki jih bo združila v večeru Best of Irish Stand-Up.

Preberite še: