Srbska vplivnica zapravila 150 tisoč dolarjev za ekstremno preobrazbo

Srbska manekenka in vplivnica Nataša Kraun je v zadnjih letih postala znana po vsem svetu zaradi svoje izjemne estetske preobrazbe. Trdi, da ima največjo zadnjico na svetu, za svoj videz pa je doslej porabila več kot 150 tisoč ameriških dolarjev (okoli 138 tisoč evrov).

O svoji poti skozi številne lepotne posege je odkrito spregovorila v oddaji Hooked on the Look. Visoka je 186 centimetrov in se opisuje kot Amazonka. Že kot najstnica je sanjala o izrazitih oblinah, ko je prvič videla dekle z zelo veliko zadnjico.

Foto: Instagram

"Ko sem bila stara 17 let, sem bila navdušena nad velikimi oblinami in takrat sem vedela, da si tudi sama to želim," je povedala. Tri leta kasneje se je odločila za prvo operacijo, nato pa se je začela njena dolgotrajna preobrazba. Do danes je prestala pet posegov brazilskega dviga zadnjice, pri katerih zdravniki maščobo s trebuha, hrbta ali stegen prenesejo v zadnjico. Gre za drago in bolečo proceduro, ki pa jo spremljajo tudi resna zdravstvena tveganja.

Posamezen poseg lahko stane tudi do osem tisoč funtov (okoli 9.300 evrov).

"Večje je boljše" – njen cilj je 250 centimetrov obsega

Kljub opozorilom strokovnjakov Nataša pravi, da se ne bo ustavila. "Obožujem velike obline. Vse mora biti veliko. Moj cilj je, da obseg mojih bokov preseže 250 centimetrov," poudarja.

Poleg posegov na zadnjici si je povečala tudi prsi ter uporablja botoks in estetska polnila.

Kritike je ne ustavijo

Pravi, da je negativni komentarji ne prizadenejo, čeprav ljudje pogosto strmijo vanjo. "Ko grem ven, me vsi gledajo. Na internetu so lahko zlobni, a me to ne moti," pravi.

Dodaja še, da njen videz moške pogosto celo prestraši, na letalih pa mora zaradi svoje postave pogosto zakupiti dva sedeža.

Stare fotografije sprožile burne odzive

Ko so se na spletu pojavile njene fotografije pred operacijami, so se odzivi vsuli. Mnogi so zapisali, da je bila naravno zelo lepa in da spremembe niso bile potrebne. Drugi so bili ostrejši in so kritizirali zdravnike, ki so ji omogočili tako ekstremne posege.

Kljub vsem polemikam Nataša ostaja zvesta svojemu idealu lepote. "Zame velja, večje je boljše," pravi in dodaja, da s posegi ne namerava prenehati.