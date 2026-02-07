Po skrivnostni smrti 31-letne Barbare so izkopali njeno truplo

Brazilsko ustvarjalko vsebin na družbenih omrežjih Barbara Jankavski, ki je bila znana po mnogih lepotnih posegih in vzdevku "nečloveška lutka", so v začetku novembra lani našli mrtvo v stanovanju odvetnika, domnevno njenega priložnostnega partnerja. Oblasti so najprej sklenile, da je umrla zaradi srčnega napada, ki ga je povzročil kokain. Njena družina je medtem verjela, da je bila Barbara umorjena. Sodišče je zato odredilo izkop njenega trupla.

31-letno Barbaro Jankavski so po poročanju brazilskih medijev 2. novembra našli mrtvo v stanovanju odvetnika Renata Camposa Pinta de Vitte, ki jo je, tako je kasneje pojasnil preiskovalcem, "najel za spolne usluge". Odvetnik je bil tudi tisti, ki je poklical policijo in reševalce, ko je ugotovil, da je Barbara neodzivna.

Barbara Jankavski je bila znana po vzdevku "nečloveška lutka". Na Instagramu je imela okrog 57 tisoč, na TikToku pa več kot 330 tisoč sledilcev. Foto: Instagram / Barbara Jankavski

Zastoj srca zaradi kokaina

Brazilske oblasti so smrt ustvarjalke vsebin za Instagram in TikTok razglasile za posledicami zastoja srca, ki ga je utrpela zaradi (domnevno) prevelikega odmerka kokaina. Pinto de Vitto je priznal, da sta med srečanjem res uživala mamila, med drugim kokain.

Družina Barbare Jankavski medtem ni verjela, da je 31-letnica umrla po spletu nesrečnih okoliščin, saj naj bi imela na telesu znake nasilja, in svoje sume prijavila tožilstvu, ki se je strinjalo in o tem obvestilo sodišče v Sao Paolu.

Sodišče bo preiskovalo, ali je Barbara Jankavski morda umrla nasilne smrti. Foto: Instagram / Barbara Jankavski

Sodišče v Sao Paolu je 5. decembra lani uradu policije, ki preiskuje umore, izdalo sodni poziv za izkop trupla Barbare Jankavski. To so izvedli 3. februarja letos in njeno truplo poslali na obdukcijo, med katero bodo ugotavljali, ali je bila smrt 31-letnice morda posledica nasilnega kaznivega dejanja.

Je bila zadavljena?

Tožilstvo v Sao Paolu je sicer že lani zahtevalo dodatne preiskave, in sicer rentgenske slike Barbarinega vratu, ki bi potrdile ali ovrgle tezo, da je bila morda zadavljena, in DNK analize njenih nohtov, s katerimi bi morda lahko potrdili, ali se je branila pred napadalcem in ga pri tem popraskala, njegova koža pa je ostala ujeta pod njenimi nohti.