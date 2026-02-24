Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
24. 2. 2026,
20.20

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
oddih safari divje živali narodni park poletje zima dopust Tanzanija Zanzibar Anja Širovnik vplivnica

Torek, 24. 2. 2026, 20.20

1 minuta

Vplivnica Anja Širovnik delila fotografije s sanjskega dopusta na Zanzibarju

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Anja Širovnik, vplivnica | Anja Širovnik je pred zimo pobegnila na Zanzibar. | Foto Instagram/anjasirovnik

Anja Širovnik je pred zimo pobegnila na Zanzibar.

Foto: Instagram/anjasirovnik

Slovenska spletna vplivnica Anja Širovnik s sledilci redno deli vsakodnevne trenutke in stvari, povezane z njenim poslom. Tudi ob deljenju fotografij z dopusta vplivnica ni naredila izjeme in je z oboževalci delila delček sanjskega oddiha na otoku, kamor se radi odpravijo tudi nekateri Slovenci.

Spletna vplivnica Anja Širovnik, ki so jo Slovenci spoznali v šovu Sanjski moški, je za dopustni oddih odpotovala na otok Zanzibar, ki leži vzhodno od Tanzanije. Delila je utrinke z rajskega otoka, na katerem vlada poletno vreme, saj se temperature gibljejo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Med fotografijami, ki jih je Širovnik delila na svojem profilu na Instagramu, najdemo utrinke med domačini, vplivnica pa je uživala tudi v toplem morju, dobri hrani in pijači ter med odkrivanjem lokalnih znamenitosti in morskega življa. "La Isla Bonita za vedno v mojem srcu. Zanzibar, bil si neverjeten," je še v opisu zapisala vplivnica.

Obiskala je tudi šolo na Zanzibarju in narodni park

Med potovanjem na Zanzibarju je obiskala tudi šolo in ob izkušnji zapisala: "Težko opišem z besedami, koliko te tak trenutek napolni" ter dodala: "Otroški nasmehi, hvaležnost za čisto male stvari, energija, ki je ne moreš opisati. Tam se svet za trenutek ustavi in ti da misliti, kaj je zares pomembno, koliko imamo in kako pogosto to jemljemo za samoumevno."

Vplivnica je obiskala tudi Narodni park Mikumi, ki je tretji največji park v Tanzaniji in uživala na safariju. V parku lahko obiskovalci opazujejo leve in levinje, črede bivolov, zeber, gnujev in impal ter slone, povodne konje in žirafe. Največja posebnost parka so divji psi in volovske antilope, ki se prosto sprehajajo skozi celotno področje parka, je zapisano na spletnih straneh parka.

Zanzibar je polavtonomna regija Tanzanije v Vzhodni Afriki, ki jo sestavlja severni del istoimenskega otočja v Indijskem oceanu, in leži 25 do 50 kilometrov od obale Tanzanije. Glavnino ozemlja tvorita dva glavna otoka, Unguja (ki je neuradno imenovan tudi Zanzibar) in Pemba, ki leži severno od njega. Zanzibar velja za eno najbolj eksotičnih destinacij na svetu, otok v Indijskem oceanu pa nekateri imenujejo kar otok začimb, sonca in sanj.

Oglejte si še:

Anja Širovnik
Trendi Anja Širovnik o vrnitvi domov: Vem, da je moja zgodba na Tenerifu zaključena
Valentina Triler
Sportal Slovenka na Zanzibarju: Navsezadnje ugotoviš, da za zadovoljstvo ne potrebuješ veliko
Bor Zuljan
Trendi Bor Zuljan v tropskih krajih: Bili smo zelo pridni, zato smo si zdaj vzeli dopust
Nina Ivanič
Trendi Nina Ivanič je delila utrinke z dopustovanja
Helena Blagne
Trendi Helena Blagne s sledilci delila utrinke z rajskega otočja
Maja Malnar, Zanzibar
Trendi Slovenska lepotica ogrela morje ob obali Zanzibarja #foto
Nina Ivanič
Trendi Nina Ivanič je pred zimo pobegnila v tople kraje #foto
oddih safari divje živali narodni park poletje zima dopust Tanzanija Zanzibar Anja Širovnik vplivnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.