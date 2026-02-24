Slovenska spletna vplivnica Anja Širovnik s sledilci redno deli vsakodnevne trenutke in stvari, povezane z njenim poslom. Tudi ob deljenju fotografij z dopusta vplivnica ni naredila izjeme in je z oboževalci delila delček sanjskega oddiha na otoku, kamor se radi odpravijo tudi nekateri Slovenci.

Spletna vplivnica Anja Širovnik, ki so jo Slovenci spoznali v šovu Sanjski moški, je za dopustni oddih odpotovala na otok Zanzibar, ki leži vzhodno od Tanzanije. Delila je utrinke z rajskega otoka, na katerem vlada poletno vreme, saj se temperature gibljejo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Med fotografijami, ki jih je Širovnik delila na svojem profilu na Instagramu, najdemo utrinke med domačini, vplivnica pa je uživala tudi v toplem morju, dobri hrani in pijači ter med odkrivanjem lokalnih znamenitosti in morskega življa. "La Isla Bonita za vedno v mojem srcu. Zanzibar, bil si neverjeten," je še v opisu zapisala vplivnica.

Obiskala je tudi šolo na Zanzibarju in narodni park

Med potovanjem na Zanzibarju je obiskala tudi šolo in ob izkušnji zapisala: "Težko opišem z besedami, koliko te tak trenutek napolni" ter dodala: "Otroški nasmehi, hvaležnost za čisto male stvari, energija, ki je ne moreš opisati. Tam se svet za trenutek ustavi in ti da misliti, kaj je zares pomembno, koliko imamo in kako pogosto to jemljemo za samoumevno."

Vplivnica je obiskala tudi Narodni park Mikumi, ki je tretji največji park v Tanzaniji in uživala na safariju. V parku lahko obiskovalci opazujejo leve in levinje, črede bivolov, zeber, gnujev in impal ter slone, povodne konje in žirafe. Največja posebnost parka so divji psi in volovske antilope, ki se prosto sprehajajo skozi celotno področje parka, je zapisano na spletnih straneh parka.

Zanzibar je polavtonomna regija Tanzanije v Vzhodni Afriki, ki jo sestavlja severni del istoimenskega otočja v Indijskem oceanu, in leži 25 do 50 kilometrov od obale Tanzanije. Glavnino ozemlja tvorita dva glavna otoka, Unguja (ki je neuradno imenovan tudi Zanzibar) in Pemba, ki leži severno od njega. Zanzibar velja za eno najbolj eksotičnih destinacij na svetu, otok v Indijskem oceanu pa nekateri imenujejo kar otok začimb, sonca in sanj.

