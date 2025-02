Anjo Širovnik je Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, kjer kljub zmagi prave ljubezni ni našla. Kmalu zatem se je odločila za veliko spremembo in se preselila na Tenerife. Tam si je ustvarila novo življenje in se zaljubila.

Na svojem Instagram profilu s sledilci deli velik del svojega zasebnega življenja, zato so mnogi iz njenih objav hitro sklepali, da se nekaj dogaja. Razkrila je, da se je po treh letih življenja v tujini odločila, da se vrne domov.

"Prišla sem nazaj v Slovenijo. Že zadnje leto se nisem videla na Tenerifu oziroma me otok ni več osrečeval kot na začetku. Imela sem občutek, da sem na istem mestu in da ne rastem kot oseba. Misliš, da gre le za obdobje, a se je iz meseca v mesec stopnjevalo in res nisem bila srečna. Takoj ne pomisliš, da bi šel, ker imaš osebo, ki jo imaš rad, in vezo, v kateri je vse v redu. Potem pride do tega, da se moraš odločiti med ljubeznijo in svojim življenjem," je sledilcem zaupala Širovnik.

Razkrila je, da se s fantom nista odločila za zvezo na daljavo in sta se razšla. "Najbolj srečna sem, ker ostajava v dobrih odnosih. Vem, da se bova še videla."

"V tujini sem srečna in vem, koliko mi je tujina dala. Vem pa, da se je moja zgodba na Tenerifu zaključila," sklene Širovnik.