Ekipa Primoža Rogliča, BORA - hansgrohe, je posredovala sveže informacije o zdravstvenem stanju Lennarda Kämne, ki bi moral biti eden ključnih Rogličevih pomočnikov na letošnji dirki po Franciji. Nemec se je pred dnevi poškodoval, ko je bil udeležen v prometni nesreči na otoku Tenerife, kjer je na višinskih pripravah pod vulkanom El Teide. Po prvih ugotovitvah je voznik nasproti vozečega vozila zapeljal levo na pas, po katerem je pripeljal Kämna, in trčil vanj.

