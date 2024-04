Nemški kolesarski as Lennard Kämna, ki bi moral biti poleti eden ključnih Rogličevih pomočnikov na letošnji Dirki po Franciji, je v sredini prometni nesreči na Tenerifu utrpel številne poškodbe, a je stabilen, odziven in sposoben komunikacije, so sporočili iz ekipe BORA - hansgrohe.

"Lennard Kämna je stabilen, buden, odziven in sposoben komunikacije. V včerajšnji nesreči na Tenerifu je utrpel številne poškodbe. Deležen je zelo dobre oskrbe, v bolnišnici na Tenerifu ga bodo v naslednjih dneh spremljali na oddelku za intenzivno nego. Z njim so člani družine in ekipe," so sporočili iz ekipe BORA - hansgrohe.

Ob tem so zapisali, da je po prvih ugotovitvah voznik nasproti vozečega vozila zapeljal levo na vozni pas, po katerem je pripeljal Kämna, in trčil vanj. Sedemindvajsetletnik je bil v trenutku nesreče s skupino kolesarjev, ki so jo spremljali trenerji ekip, v nesreči pa ni bil udeležen noben drug kolesar ekipe ali trener.

"Odleglo nam je, da se je Lennardovo stanje po tej resni nesreči stabiliziralo in da se v teh okoliščinah počuti dobro. Vsa ekipa sočustvuje z njim, vsi mu želimo čimprejšnje okrevanje," je ob nesrečnem dogodku dejal vodja ekipe BORA - hansgrohe Ralph Denk.