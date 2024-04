Kako je po grdem padcu s Primožem Rogličem? #video

"Po prvih pregledih je Roglič utrpel površinske rane, udarnine in podplutbe na desni strani telesa," je po tretji etapi Dirke po Baskiji, v kateri jo je pri padcu 39 kilometrov pred ciljem skupil slovenski as Primož Roglič, sporočila njegova ekipa BORA - hansgrohe. Zasavec je pripeljal v cilj in tudi ubranil rumeno majico vodilnega na dirki. Čaka ga še kontrolni pregled.

"Z oceno ob cesti so zdravniki izključili pretres možganov. V hotelu bo kmalu opravil kontrolni pregled," so po etapi na družbenih omrežjih zapisali pri ekipi BORA - hansgrohe.

Takole je padec Primoža Rogliča ujel gledalec ob progi:

Video of the crash of Primož Roglič 😱 #Itzulia2024 pic.twitter.com/4eGf9lKUPY — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 3, 2024

Primož Roglič je grdo padel v levem ovinku 39 kilometrov pred ciljem tretje etape Dirke po Baskiji. Le počasi se je skobacal nazaj na noge, videti je bil pretresen, za trenutek celo omotičen. Pojavile so se skrbi, da je kam močneje zadel z glavo. Naposled se je spet usedel na kolo in ob pomoči moštvenih kolegov Emanuela Buchamanna in Mattea Sobrera ujel glavnino. Ta je po padcu, v katerega ni bil vpleten samo Roglič, upočasnila tempo, nihče ni želel izkoristiti smole tekmecev.

Dirka se je spet razvnela čisto ob koncu, dober kilometer pred ciljem pa je v glavnini prišlo še do enega množičnega padca. Temu se je Roglič uspel izogniti, na tleh pa je pristalo nekaj članov ekipe UAE Emirates, še najhuje pa sta jo skupila dva aduta tega moštva, mladi Španec Juan Ayuso in Američan Brandon McNulty.

🚨 A falta de 1️⃣ KM ha habido una caída múltiple 🚨



🏆 @bancosabadell



🔴 MORE INFO ⬇️



🔗 https://t.co/JABIxm2f7g #Itzulia2024 pic.twitter.com/ovXS2pvzUo — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 3, 2024

Tudi iz UAE Emirates so sporočili, da sta jo njuna kolesarja odnesla precej srečno z le površinskimi ranami. Ayuso je opraskan po levi roki in boku, "drugih poškodb pa nima", sporočajo iz arabske ekipe. Tudi za McNultyja velja enako.

