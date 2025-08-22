Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva v Romuniji. Danes je v Bukarešti v polfinalu s 57:41 (24:15, 3:16, 21:4, 9:6) premagala Nemčijo. Sobotne (19.30) tekmice za zlato bodo Španke, ki so v prvem polfinalu z 81:24 premagale Latvijke.

Varovanke Roberta Stojkovića so danes spisale pomemben delček slovenske ženske košarkarske zgodovine in si že priborile kolajno. Na koncu so prepričljivo strle Nemke, vmes pa predvsem v drugi četrtini poskrbele za minute strahu.

Po tem, ko so prvi del dobile za devet točk, so v drugem nerazumljivo popustile, kar so Nemke izkoristile za delni izid 16:4 in vodstvo štirih točk ob polčasu. A sledil je popoln nemški mrk. Slovenke so jim v tretjem delu dopustile le štiri točke, s čimer so postavile temeljni kamen za zmago.

Po 14 točk sta dosegli Veronika Ferjančič in Tija Kisovec, Ota Pozin pa ob devetih točkah tudi deset skokov.

Že s polfinalom so si mlade Slovenke zagotovile tudi nastop na svetovnem prvenstvu.

Slovenke so na prvih dveh tekmah evropskega prvenstva do 16 let premagale Latvijo s 70:69 in Veliko Britanijo s 60:55. Na tretji tekmi so se pomerile s Špankami in doživele prvi poraz s 30:61. V osmini finala so z 68:53 premagale Finsko, v četrtfinalu pa še Srbijo z 68:51.