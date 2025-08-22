Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
22. 8. 2025,
21.26

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
slovenska ženska košarkarska reprezentanca EuroBasket

Petek, 22. 8. 2025, 21.26

54 minut

EuroBasket U16, ženske

Mlade košarkarice prek Nemk v finale EP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let | Mlade slovenske košarkarice se bodo na EP borile za zlato. | Foto Fiba Europe

Mlade slovenske košarkarice se bodo na EP borile za zlato.

Foto: Fiba Europe

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva v Romuniji. Danes je v Bukarešti v polfinalu s 57:41 (24:15, 3:16, 21:4, 9:6) premagala Nemčijo. Sobotne (19.30) tekmice za zlato bodo Španke, ki so v prvem polfinalu z 81:24 premagale Latvijke.

Varovanke Roberta Stojkovića so danes spisale pomemben delček slovenske ženske košarkarske zgodovine in si že priborile kolajno. Na koncu so prepričljivo strle Nemke, vmes pa predvsem v drugi četrtini poskrbele za minute strahu.

Po tem, ko so prvi del dobile za devet točk, so v drugem nerazumljivo popustile, kar so Nemke izkoristile za delni izid 16:4 in vodstvo štirih točk ob polčasu. A sledil je popoln nemški mrk. Slovenke so jim v tretjem delu dopustile le štiri točke, s čimer so postavile temeljni kamen za zmago.

Po 14 točk sta dosegli Veronika Ferjančič in Tija Kisovec, Ota Pozin pa ob devetih točkah tudi deset skokov.

Že s polfinalom so si mlade Slovenke zagotovile tudi nastop na svetovnem prvenstvu.

Slovenke so na prvih dveh tekmah evropskega prvenstva do 16 let premagale Latvijo s 70:69 in Veliko Britanijo s 60:55. Na tretji tekmi so se pomerile s Špankami in doživele prvi poraz s 30:61. V osmini finala so z 68:53 premagale Finsko, v četrtfinalu pa še Srbijo z 68:51.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca U16
Sportal Mlade Slovenke blestijo v Romuniji, prek Srbkinj v polfinale EP!
slovenska ženska košarkarska reprezentanca U16
Sportal Mlade Slovenke prek Finske v četrtfinale EuroBasketa
slovenska ženska košarkarska reprezentanca EuroBasket
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.