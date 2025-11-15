Nova analiza DNK razkriva: Hitler je imel genetsko motnjo, ki vpliva na spolni razvoj

Podrobne ugotovitve nove analize DNK nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja bodo razkrili v dokumentarcu z naslovom Hitlerjeva DNK: Načrt diktatorja.

Znanstvenikom je uspelo Hitlerjev DNK profil sestaviti iz vzorca s krvjo obarvane tkanine, ki jo je polkovnik ameriške vojske izrezal s kavča, kjer si je Hitler leta 1945 vzel življenje.

Kaj je Kallmannov sindrom?



Kallmannov sindrom je redka genetska motnja, pri kateri pride do zmanjšanega ali odsotnega izločanja spolnih hormonov zaradi motene funkcije hipotalamusa. Značilna posebnost tega sindroma je, da je motnja spolnega razvoja povezana z izgubo voha. Pri moških se glavni simptomi kažejo v zakasneli ali odsotni puberteti, majhnih modih in penisu, odsotnosti dlak po telesu ter neplodnosti. Kallmannov sindrom se zdravi z nadomeščanjem manjkajočih hormonov in spodbujanjem plodnosti.

Alex J. Kay, zgodovinar na Univerzi v Potsdamu, specializiran za nacistično Nemčijo, je za dokumentarni film povedal, da bi lahko novo odkritje pomagalo razložiti njegovo zelo nenavadno in skoraj popolno predanost politiki v njegovem življenju.

"Drugi visoki nacisti so imeli žene, otroke, celo zunajzakonske afere. Hitler je edina oseba med celotnim nacističnim vodstvom, ki jih nima. Zato menim, da je nacistično gibanje lahko prišlo na oblast le pod Hitlerjem," je dejal Kay.

Adolf Hitler s partnerko Evo Braun leta 1935. Foto: Profimedia

Glede na nove ugotovitve obstaja možnost, da je imel Hitler eno od številnih nevrodiverznih in duševnih zdravstvenih stanj, saj se nekateri njegovi geni med stanji prekrivajo. Zelo verjetno je, da je imel Hitler avtizem, shizofrenijo in bipolarno motnjo, vendar ni jasno, katere od teh simptomov je morda imel. Prav tako je analiza DNK ovrgla dolgoletne govorice, da je imel Hitler prednike judovskega porekla.

Čeprav bodo raziskava in njeni rezultati verjetno sprožili polemike, je vodilna genetičarka dejala, da je bila sicer v dvomih glede prevzema projekta, vendar je želela zagotoviti, da bo izveden pravilno.

Skupina raziskovalcev, ki so opravili DNK analizo, si želi zagotoviti, da ugotovitve ne bodo uporabljene za stigmatizacijo tistih z enakimi boleznimi, kot so jih odkrili pri Hitlerju.

"Vedenje ni nikoli stoodstotno genetsko," je dejal psiholog in profesor Simon Baron-Cohen. "Povezovanje Hitlerjeve izjemne krutosti z ljudmi s temi diagnozami tvega njihovo stigmatizacijo, še posebej, ker velika večina ljudi s temi diagnozami ni niti nasilnih niti krutih, mnogi pa so ravno nasprotni," je izpostavil Baron-Cohen.

Ustrahovali so ga zaradi velikosti njegovih genitalij

Znanstveniki razpolagajo tudi z dokazi, da so Hitlerja ustrahovali zaradi velikosti njegovih genitalij, saj je imel zaradi svoje genetske bolezni eno od desetih možnosti, da bi imel mikropenis. Zdravniški pregled iz leta 1923, znanstveniki so dokaze o njem odkrili 2015, pa je pokazal, da je imel Hitler res nespuščen testis.