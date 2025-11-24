Sin o očetu zločincu: Prav je, da so ga obsodili na smrt

Nemški pisatelj in novinar Niklas Frank je sin nacista Hansa Franka. Ta je bil v času druge svetovne vojne generalni guverner Generalne gubernije, dela okupiranega Poljske, kjer je med drugim izvajal načrt uničenja poljske intelektualne elite in uničenja Judov.

"Po Pragi visijo plakati, da je bilo ustreljenih sedem Čehov. Rekel sem si: Če bi hotel izobesiti lepak za vsakih sedem ustreljenih Poljakov, vsi gozdovi na Poljskem ne bi zadostovali za proizvodnjo papirja, ki bi ga potrebovali za take letake."

Tako je nekoč med drugo svetovno vojno dejal Hans Frank, nekdanji osebni odvetnik Adolfa Hitlerja, ki je po zmagi nad Poljsko postal guverner t. i. Generalne gubernije. Glavno mesto Generalne gubernije, ki je obsegala del okupirane predvojne Poljske, je bil Krakov, nekdanja prestolnica poljskih krajev. Frank se je tudi vselil v starodavni grad poljskih kraljev in se obnašal kot monarh.

Množični poboji Poljakov in Judov

Že v času vojne proti Poljski septembra 1939 so Nemci pobili 50 tisoč Poljakov in sedem tisoč Judov, Frank pa je pozneje vodil množične pomore poljske elite in Judov. V času vojne s Francijo spomladi 1940 so tako "preventivno" zaprli 30 tisoč pripadnikov poljske elite in jih tri tisoč postrelili. Frank je zato dobil vzdevek klavec Poljakov.

Poljaki naj bi v Generalni guberniji postali nizko izobražena delovna sila za potrebe Nemcev. Nemci so zato tudi zaprli vse univerze na Poljskem, ker niso želeli visoko izobraženih Poljakov.

Smrtna kazen za Hansa Franka

Zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu so Franka na nürnberškem procesu obsodili na smrt. Usmrtili so ga oktobra 1946.

Hans Frank, ki je bil dolgoletni nacist, je leta 1939 postal generalni guverner Generalne gubernije, dela okupirane Poljske. Zaradi zločinov je bil po vojni obsojen na smrt. Foto: Guliverimage

Ob 80. obletnici začetka nürnberških procesov je pisatelj in novinar Niklas Frank, sin Hansa Franka, nastopil v pogovorni oddaji nemške javne radiotelevizije ZDP, ki jo vodi Markus Lanz. V oddaji je Niklas Frank znova izrazil nezadovoljstvo z očetovimi dejanji in pojasnil, zakaj še vedno odobrava očetovo smrtno obsodbo, piše nemški medij Focus.

Oče ni hotel priznati, da je zločinec

"Točno je vedel, kaj počne," je dejal Niklas Frank. Po njegovih besedah ​​njegov oče ni pokazal nobenega kesanja in do smrti ni priznal svojih zločinov. Tudi v zadnjih pismih odvetniku in ženi je vztrajal, da ni zločinec.

Hans Frank je zapisal, da sojenje nima nobene zveze s pravico in da bo resnica o njem nekega dne prišla na dan. Niklas Frank poudarja, da je bila ta resnica res razkrita, a ne tako, kot si je oče predstavljal.