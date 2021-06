Njenega dedka so hladnokrvno umorili, njej pa izbrisali obraz

Merav Michaeli je znana izraelska feministka, zagovornica odprave porok in predsednica laburistične stranke. Če bo to nedeljo v knesetu izglasovana nova izraelska vlada, bo prvič postala ministrica. Je tudi vnukinja nekdanjega voditelja madžarskih Judov, ki je padel pod streli skrajnežev.

Rezső Kasztner, znan tudi kot Rudolf Israel Kastner, je bil madžarski Jud. Po poklicu je bil pravnik in novinar ter voditelj sionističnega gibanja na Madžarskem. V začetku druge svetovne vojne je pomagal Judom iz evropskih držav, ki jim je grozil holokavst, da so pribežali na Madžarsko. Ta je bila sicer zaveznica Hitlerjeve Nemčije.

Kastnerjev vlak rešitve

Ko je Madžarska marca 1944 prišla pod popoln nadzor Nemčije oziroma nemške vojske, je Kastner Judom pomagal pobegniti iz Madžarske na varno. Med drugim je pomagal več kot 1.600 Judom, da so s tako imenovanim Kastnerjevim vlakom odšli iz Madžarske prek Nemčije v nevtralno Švico.

Po vojni je Kastner leta 1947 emigriral v Izrael. Tu je leta 1952 postal predstavnik za javnost v ministrstvu za trgovino in industrijo. Pozno poleti istega leta ga je Malkiel Gruenwald, ostareli madžarski Jud, ki je živel v Jeruzalemu, v svojem pamfletu obtožil, da je sodeloval z nacisti pri iztrebljenju madžarskih Judov.

Sojenje Gruenwaldu se spremeni v sojenje Kastnerju

Gruenwald je Kastnerja obtožil, da je sicer rešil več kot 1.600 premožnih Judov, ki so si življenje rešili s tem, da so plačali nacistom odkupnino, a da je večini madžarskim Judom zamolčal, da jim grozi smrt (samo med majem in julijem 1944 so nacisti v taborišča smrti s pomočjo madžarskih antisemitov poslali več kot 400 tisoč madžarskih Judov).

Napovednik dokumentarca o atentatu na Kastnerja:

Ker je bil Kastner javni uslužbenec, je Gruenwalda takratni izraelski javni tožilec Haim Cohen (tudi Haim Cohn) tožil zaradi obrekovanja. Sojenje se je začelo leta 1954. A namesto, da bi si Kastner opral ime, se je sojenje Gruenwaldu spremenilo v sojenje Kastnerju.

Levo-desni spopad na sodišču

Gruenwaldov odvetnik je bil Šmuel Tamir, ki je bil tudi politik iz vrst desne opozicije. Tamir je sojenje spremenil v napad na vladajočo levo stranko Mapaj, katere privrženec je bil Kastner. Sodnik je bil Benjamin Halevi, ki je bil prav tako naklonjen desni opoziciji in je bil leta 1969 kot kandidat desnice izvoljen v kneset.

Na koncu je moral Gruenwald Kastnerju plačati le simbolično odškodnino v višini enega šekla, Halevi pa je v svoji razglasitvi sodbe junija 1955 zapisal, da je Kastner "prodal svojo dušo hudiču", ker je rešil svojo družino in prijatelje za ceno molka preostalim Judom, da jih peljejo v smrt.

Skrajneži umorijo Kastnerja

Kastner se je na razsodbo sodnika Halevija pritožil in v začetku leta 1958 ga je sodišče oprostilo vseh obtožb oziroma razveljavilo Halevijevo sodbo. A takrat je bilo zanj že prepozno. V noči s tretjega na četrti april 1957 je nek moški pred njegovo hišo v Tel Avivu vanj izstrelil več nabojev. Kastner je zaradi poškodb umrl dva tedna pozneje.

Videoposnetek Merav Michaeli, v katerem zagovarja sekularno judovsko državo:

Kot piše na spletni strani izraelske varnostne službe Šin Bet, je bil morilec Zeev Eckstein. Ta je pripadal teroristični skupini Kraljestvo Izraela (Malhut Israel), ki sta jo vodila Josef Menkes in Jakov Heruti. Njeni člani so bili pripadniki desnega krila sionistov.

Atentatorje spustijo na prostost

Člane skupine, ki so sodelovali pri atentatu na Kastnerja, so obsodili na dosmrtno zaporno kazen, a so jih že po nekaj letih pomilostili in jih leta 1963 izpustili iz ječe.

Devet let po smrti Kastnerja se je v mestu Petah Tikva, ki leži deset kilometrov vzhodno od Tel Aviva, rodila njegova vnukinja Merav Michaeli. Tako kot njen dedek se je podala v novinarske vode in bila med drugim kolumnistka za izraelski časnik Haaretz.

Odprava poroke

Je goreča feministka in je leta 2012 sprožila precej prahu, ko je v kolumni za Haaretz predlagala odpravo porok v Izraelu, češ da bo to odprlo pot do prave svobode, enakosti in tudi do ljubezni. Sama je v zvezi s televizijskim voditeljem Liorjem Schleinom.

Leta 1999 je Merav Michaeli s skupino feministk obiskala takratnega izraelskega premierja, laburista Ehuda Baraka. Foto: Reuters

Istega leta je napovedala, da bo vstopila v politiko kot kandidatka laburistične stranke (ta stranka je naslednica stranke Mapaj, katere privrženec je bil njen umorjeni dedek). Poslanka kneseta je prvič postala leta 2013.

Michaelijeva na čelu laburistov

Januarja letos je Michaelijeva postala predsednica laburistične stranke, ki je že nekaj let v globoki krizi. Čeprav so nekateri laburistom že napovedovali izpad iz kneseta, je Michaelijeva na volitvah marca letos stranko ne samo obdržala v knesetu, ampak je celo povečala število sedežev s prejšnjih treh na sedem.

Laburisti so del tako imenovane koalicije sprememb. To je koalicija osmih strank – levih, sredinskih, desnih in stranke izraelskih Arabcev. Po napovedih bo Izrael novo vlado dobil to nedeljo. Novi izraelski premier bo postal vodja desne stranke Jamina Naftali Bennett, vodja Likuda Benjamin Netanjahu pa bo moral po dvanajstih letih vladanja v opozicijo.

Ultraortodoksni Judje "izbrisali" njen obraz

V 120-članskem knesetu je trinajst strank. Laburisti so trenutno edina stranka, ki ima na svojem čelu žensko. Pred dnevi je zelo odmevala poteza neke izraelske ultraortodoksne spletne strani. Ta je objavila fotografijo voditeljev osmih strank, ki bodo sestavljale novo vlado.

Haredi website censors Labor chief Merav Michaeli from picture of leaders of incoming coalition https://t.co/Ane9nPpDHk pic.twitter.com/7MkGXIOtHq — Sam Sokol (@SamuelSokol) June 7, 2021 Zamegljeni oziroma izbrisani obraz Merav Michaeli:

Vsi moški obrazi so dobro vidni, obraz Michaelijeve, edine ženske na fotografiji, pa so namenoma izbrisali oziroma zameglili. Razlog "izbrisa" njenega obraza je seveda v tem, da je ženska.

Kako so izrezali Hillary Clinton iz znane fotografije

Za medije ultraortodoksnih Judov, tako za tiste v Izraelu kot v drugih državah, na primer v ZDA, je namreč značilno, da obraze žensk zameglijo, izbrišejo ali celo izrežejo iz fotografije.

Zelo znan primer te prakse se je zgodil leta 2011, ko je newyorški judovski ultraortodoksni medij Di Tzeitung izbrisal ameriško zunanjo ministrico Hillary Clinton iz znane fotografije, ki je bila posneta v Beli hiši v času likvidacije voditelja islamistične teroristične mreže Al Kaida Osame bin Ladna.

Merjenje moči med levičarko Michaelijevo in desničarko Šakedovo

Sestavljanje nove izraelske vlade seveda ni potekalo brez težav. Tako se je zapletlo tudi glede članstva v vplivnem odboru za imenovanje sodnikov. Najprej je bilo dogovorjeno, da bo predstavnica vlade v tem sedemčlanskem odboru Michaelijeva (ta bo v novi vladi ministrica za promet), a je bila proti temu vplivna članica Jamine Ajelet Šaked (ta bo v novi vladi notranja ministrica).

Naftali Bennett, ta na glavi vedno nosi značilno judovsko versko pokrivalo kipo, bo prvi izraelski premier iz iz vrst ortodoksnih Judov. Na drugi strani je Michaelijeva velika zagovornica sekularnega Izraela. Foto: Reuters

Na koncu je prišlo do dogovora: prvi dve leti bo članica odbora Šakedova, nato pa bo članica odbora Michaelijeva. V odboru od članov vlade sedi tudi pravosodni minister oziroma ministrica.

Glasni protesti pred domovi poslancev

Sestavljanje nove vlade ni zaznamoval samo (običajni) medstrankarski boj za vpliv znotraj nastajajoče vlade, ampak tudi zelo vročični odmevi v desnem delu izraelske javnosti. Novi koaliciji so namreč glasno nasprotovali goreči Netanjahujevi privrženci.

Najbolj radikalni so celo protestirali pred domovi poslancev kneseta, zlasti pred domovi poslancev Jamine. Na stotine protestnikov se je tako zbralo pred telavivskim stanovanjem Šakedove in med drugim glasno vzklikalo: "Sramota, sramota." S tem pritiskom so želeli sprožiti razdor v stranki in tako preprečiti novo koalicijo.

Levičarka na begu pred grožnjami

Na udaru protestnikov je bila tudi poslanka levičarskega Mereca Tamar Zandberg (v novi vladi bo okoljska ministrica), ki se je po pisanju medija Times of Israel zaradi groženj njej in njeni hčeri celo umaknila iz svojega telavivskega doma na varno.

"מחבלים מתאבדים" - זו ההשוואה שבחרה @GolanMay לתיאור מהלכיהם של @naftalibennett ו-@gidonsaar: "להבדיל אלף אלפי הבדלות, הם כמו מחבלים שלא מאמינים יותר בכלום, יוצאים למשימת התאבדות, וגם אם הם יודעים שיש להם גזר דין מוות, זה לא מעניין אותם" pic.twitter.com/dBCw6x33yu — ערוץ כנסת (@KnessetT) June 6, 2021 Poslanka Likuda Maj Golan:

Poslanka Likuda Maj Golan je v neki televizijski oddaji Bennetta in Gideona Saara (vodjo stranke Novo upanje) celo označila za samomorilska napadalca, ju primerjala s teroristi, ki so na samomorilski misiji, in ob tem omenjala likvidacije teroristov.

Šin Bet miri strasti

Zaradi razgretega izraelskega političnega prizorišča se je javno oglasila tudi izraelska varnostna služba Šin Bet, ki skrbi za notranjo varnost v državi, in politike pozvala, naj bodo odgovorni in s svojimi izjavami ne radikalizirajo že tako pregretega ozračja.