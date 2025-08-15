Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na Aljasko, kjer bo danes potekalo srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, govorila pa bosta predvsem o končanju vojne v Ukrajini, prišel oblečen v pulover z napisom CCCP, kar je ruska okrajšava za Zvezo sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) oziroma Sovjetsko zvezo. Na družbenih omrežjih zato mnogi ugibajo, da gre za načrtno provokacijo Lavrova le nekaj ur pred morda najpomembnejšim sestankom voditeljev svetovnih velesil tega leta.

Videoposnetek Lavrova, ki je oblečen v pulover z napisom CCCP, kar je okrajšava za Sovjetsko zvezo, so na družbenem omrežju X delili mnogi uporabniki, pa tudi uradni profil ruskega zunanjega ministrstva:

💬 Sergey #Lavrov’s answers to media questions, Anchorage:



We never try to anticipate the outcome of negotiations. What we do know, however, is that we have arguments we can contribute to the discussion and that our position is clear. We will present it.https://t.co/hBwFSEm9Xf pic.twitter.com/uamb1npPd4 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 15, 2025

Uporabniki so hitro ugotovili, da gre za pulover, ki ga prodaja več ruskih spletnih trgovin z oblačili (vir).

"Lavrov se je na Aljaski prikazal v puloverju, na katerem piše Sovjetska zveza. To je zagotovo zelo pomirjujoč prizor za vsaj 14 ruskih sosed," je bil na platformi X sarkastičen Yaroslav Trofimov, dopisnik za mednarodno politiko ameriškega časnika The Wall Street Journal.

Ruski politični vrh na čelu z Vladimirjem Putinom, Sergejem Lavrovom in drugimi je sicer že dlje tarča obtožb, da Rusija v Ukrajini v resnici vodi imperialno vojno, saj se želijo, kar zadeva rusko ozemlje, vrniti v čase velike Sovjetske zveze oziroma poustvariti nekdanji ruski imperij.

Lavrov je v prvi izjavi za medije ob prihodu na Aljasko sicer ocenil, da obstaja 25-odstotna možnost, da srečanje med Putinom in Trumpom ne bo uspešno.

10.45 Trump: Putin se z mano ne more igrati

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek popoldne za britanski BBC pred srečanjem s Putinom dejal, da bo najverjetneje že v prvih nekaj minutah pogovora vedel, ali bo ta dober ali slab, in da bo srečanja zelo hitro konec, če se bo izkazalo, da pogovor ne gre v pravo smer.

Opozoril je tudi, da bi Putin, če Donald Trump ne bi bil predsednik ZDA, najverjetneje veliko raje zavzel kar celotno Ukrajino, in dodal: "A jaz sem predsednik in Putin se z mano ne more igrati."

8.45 Na Aljaski pred vrhom Trumpa in Putina demostracije v podporo Ukrajini

V mestu Anchorage na Aljaski so pred današnjim vrhom ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina v četrtek potekale demonstracije v podporo Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Današnji proukrajinski protest na Aljaski. Foto: Reuters

Demonstranti - po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se jih je zbralo okoli 140 - so vihteli ameriške in ukrajinske zastave. Na fotografijah z demonstracij, ki jih je objavil britanski BBC, je videti tudi velik napis Alaska stands with Ukraine (Aljaska stoji ob strani Ukrajini).

7.03 Trump in Putin na Aljaski o končanju vojne v Ukrajini

Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin se bosta danes na Aljaski srečala na pogovorih, v ospredju katerih bo vojna v Ukrajini. Govorila naj bi tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. Evropske države in Ukrajina upajo, da bodo na vrhu, ki bi lahko odločal o miru na celini, upoštevani njihovi interesi. na

Trump bo srečanje gostil v Anchorageu, največjem mestu ameriške zvezne države, ki ima simboličen pomen za obe državi, saj je bila Aljaska nekoč del ruskega ozemlja. To bo sicer njuno prvo srečanje po letu 2019 in Putinov prvi obisk v ZDA po desetih letih.

V Moskvi so potrdili, da bo osrednja tema vrha rešitev ukrajinske krize, predsednika pa bosta govorila tudi o širših vprašanjih zagotavljanja miru in varnosti, perečih mednarodnih in regionalnih vprašanjih ter gospodarskem sodelovanju.

Srečanje se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, predsednika pa se bosta srečala tudi na štiri oči. Ob koncu pogovorov je predvidena skupna novinarska konferenca.

Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem skušali Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.