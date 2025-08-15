Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Petek,
15. 8. 2025,
14.53

Aljaska Vladimir Putin Donald Trump

Trump na letalu za Aljasko: Veliko je v igri

Donald Trump | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump se je v Washingtonu vkrcal na predsedniško letalo, s katerim je poletel proti Aljaski, kjer se bo danes sešel z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Veliko je v igri," je tik pred vkrcanjem na sedemurni polet do Anchoragea zapisal Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social. V delegaciji ameriškega predsednika so še državni sekretar Marco Rubio, finančni minister Scott Bessent, minister za trgovino Howard Lutnick in posebni odposlanec Steve Witkoff.

Na poti na Aljasko je tudi Vladimir Putin, ki se je vmes ustavil še v mestu Magadan na ruskem daljnem vzhodu.

Trump bo srečanje gostil v Anchorageu, največjem mestu ameriške zvezne države Aljaska, ki ima simboličen pomen za obe državi, saj je bila nekoč del ruskega ozemlja. To bo njuno prvo srečanje po letu 2019 in Putinov prvi obisk v ZDA po desetih letih.

V ospredju vrha bo po napovedih rešitev ukrajinske krize, predsednika pa bosta govorila tudi o širših vprašanjih zagotavljanja miru in varnosti, perečih mednarodnih in regionalnih vprašanjih ter gospodarskem sodelovanju.

Srečanje se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, predsednika pa se bosta srečala tudi na štiri oči. Ob koncu pogovorov je predvidena skupna novinarska konferenca.

Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem poskušali Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.

Aljaska Vladimir Putin Donald Trump
