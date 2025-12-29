Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
7.16

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
tekma hokej led padec video Aleksander Lukašenko

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 7.16

31 minut

Beloruski predsednik Lukašenko padel na ledu #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Enainsedemdesetletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je med hokejsko tekmo padel na led. Posnetek incidenta je postal viralen na družbenih omrežjih.

Na posnetku je prikazan hokejist s številko dresa 68, ki je po nesreči v hrbet zadel Lukašenka, ki je nosil dres s številko 01. Po trčenju je Lukašenko izgubil ravnotežje in padel na led, pri čemer se je z glavo udaril ob površino drsališča.

V Lukašenkovi ekipi je dres s številko 68 nosil Jaroslav Čupris, nekdanji igralec beloruske reprezentance. Po padcu je bila tekma na kratko prekinjena, Čupris pa je stekel k Lukašenku in mu pomagal vstati. Približalo se jima je tudi več drugih igralcev iz ekipe.

"Počutim se dobro" 

"Počutim se dobro, razen nategnjene hrbtne mišice. Pripravljam se na naslednjo tekmo," je po tekmi povedal Lukašenko.

Njegova služba za odnose z javnostmi je poročala, da se je tekma končala z neodločenim izidom 5:5 in da je Lukašenkov sin Nikolaj izenačil rezultat 30 sekund pred koncem tretje tretjine.

tekma hokej led padec video Aleksander Lukašenko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.