Beloruski predsednik Lukašenko padel na ledu #video

Enainsedemdesetletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je med hokejsko tekmo padel na led. Posnetek incidenta je postal viralen na družbenih omrežjih.

Na posnetku je prikazan hokejist s številko dresa 68, ki je po nesreči v hrbet zadel Lukašenka, ki je nosil dres s številko 01. Po trčenju je Lukašenko izgubil ravnotežje in padel na led, pri čemer se je z glavo udaril ob površino drsališča.

V Lukašenkovi ekipi je dres s številko 68 nosil Jaroslav Čupris, nekdanji igralec beloruske reprezentance. Po padcu je bila tekma na kratko prekinjena, Čupris pa je stekel k Lukašenku in mu pomagal vstati. Približalo se jima je tudi več drugih igralcev iz ekipe.

"Počutim se dobro"

"Počutim se dobro, razen nategnjene hrbtne mišice. Pripravljam se na naslednjo tekmo," je po tekmi povedal Lukašenko.

Njegova služba za odnose z javnostmi je poročala, da se je tekma končala z neodločenim izidom 5:5 in da je Lukašenkov sin Nikolaj izenačil rezultat 30 sekund pred koncem tretje tretjine.