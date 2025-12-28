Olimpija prekinila niz porazov, na tivolski led leteli dobrodelni pliški

Olimpija je danes gostila prav posebno tekmo, t. i. Teddy bear toss, ko so gledalci ob prvem doseženem golu domače ekipe na led vrgli plišaste igrače, ki jih klub nato podari v dobrodelne namene. Poleg simpatične dobrodelne akcije so se zmaji v Tivoliju veselili še suverene zmage s 5:0 nad Fehervarjem, s katero so prekinili črn niz in se izognili četrtemu zaporednemu porazu.

Ljubljanska zasedba je danes le končala negativno serijo porazov in z zmago nad Fehervarjem Anžeta Kuralta zadržala mesto med prvimi štirimi ekipami lige. Srečanje pod Rožnikom je imelo danes dobrodelno noto, klub je namreč pripravil Teddy bear toss, na katerem gledalci na led ob prvem doseženem zadetku domače ekipe vržejo plišaste igrače, klub pa jih bo podaril v dobrodelne namene.

Pliški so na led poleteli v deveti minuti tekme, ko so zmaji dosegli prvi gol, dosegel pa ga je Marcel Mahkovec. Sodniki so zadetek priznali šele po ogledu video posnetka, madžarska klop se je namreč pritožila zaradi domnevnega oviranja njihovega vratarja Dominika Horvatha, a je zadetek obveljal. Mahkovec je zadel še slabe tri minute pred koncem prve tretjine.

V drugo so Ljubljančani vstopili eksplozivno in že po 50 sekundah vodili s 4:0. Po vsega 15 sekundah nadaljevanja tekme je zadel Nicolai Mayer, 35 sekund kasneje pa še Evan Polei. Do konca druge tretjine so bili nato na ledu malce bolj angažirani gostje, a je obramba domačih, tudi z nekaj dobrimi posredovanji Lukaša Horaka, zdržala.

Madžarska ekipa je bila v zadnji tretjini neprepričljiva, kar so gostitelji kaznovali v 51. minuti, ko je zadel še Nik Simšič za končnih 5:0. Olimpija prvič v sezoni ohranila svojo mrežo nedotaknjeno. Razmerje strelov je bilo 55:20.

Pred hokejisti Olimpije je zdaj v letu 2025 le še ena tekma in tudi to bodo odigrali doma. V torek bodo v Tivoliju gostili vodilno ekipo lige, celovški KAC.

ICEHL, 27. in 28. december:

Lestvica:

Preberite še: