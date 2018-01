[video: 61603 / ]

... leta 1996 se je slovenski biatlon veselil sploh prve zmage v svetovnem pokalu. Zanjo je poskrbela Andreja Grašič Koblar, ki je slavila na 15-kilometrski preizkušnji v Osrblieju na Slovaškem.

Grašičeva je z odličnimi nastopi nase opozorila že pred tekmo na Slovaškem, ko je bila v Anterselvi le za dve sekundi prepočasna za zmago in je končala na drugem mestu. Tokrat pa so se sekunde obrnile v njeno korist. Za 2,2 sekunde je bila hitrejša od Norvežanke Anne Elen Skjelbreid, na tretjem mestu pa je končala še druga norveška tekačica Hildegunn Mikelsplass Fossen.

... leta 1961 se je rodil karizmatični črnogorski rokometaš Veselin Vujović, ki je kot igralec med drugim postal tako olimpijski kot svetovni prvak. Šestinpetdesetletnik trenutno uspešno vodi slovensko rokometno reprezentanco, ki si je na svetovnem prvenstvu v Franciji že zagotovila vsaj drugo mesto v skupinskem delu.

Zgodilo se je še …

Leta 1977 je pri 29 letih umrl takratni občasni italijanski nogometni reprezentant in zvezdnik rimskega Lazia Luciano Re Cecconi, ki se je odločil malce pošaliti in se našemil v roparja ter poskušal "oropati" prijateljevo draguljarno. Šala se je končala tragično, saj so nesrečnega nogometaša ubili.

Leta 1994 je nekdanji slovenski smučar Mitja Kunc na veleslalomu za svetovni pokal v švicarski Crans Montani zasedel drugo mesto. Z zmagovalcem Norvežanom Janom Einarjem Thorsenom je zaostal deset stotink, tretji je bil Avstrijec Rainer Salzgeber. Kunc je z drugim mestom dosegel takrat najboljši rezultat v karieri.



Leta 1998 je nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka prvič v tisti sezoni stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Jubilejno deseto zmago je slavil v Zakopanih. Drugi je bil Japonec Kazujoši Funaki, tretji pa Nemec Sven Hannawald.



Leta 2014 so slovenski smučarski skakalci Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jernej Damjan in Peter Prevc na ekipni tekmi v smučarskih skokih v Zakopanah zmagali pred Nemci (zmago so izgubili v zadnjem skoku) in Avstrijci.

Leta 2014 je slovenski deskar Žan Košir na domači tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu na Rogli osvojil drugo mesto in s tem ponovil dosežek iz sezone pred tem. V finalu ga je premagal Avstrijec Lukas Mathies. Do uspeha kariere je takrat s četrtim mestom prišel Tim Mastnak.

Leta 2014 je slovenska smučarska tekačica Vesna Fabjan v šprintu za svetovni pokal v poljski Szklarski Porebi zasedla tretje mesto. Zmagala je Američanka Kikkan Randall, druga je bila Nemka Denise Herrmann.

Leta 2015 je v sneženju in spremenljivih razmerah slovenska smučarska skakalka Špela Rogelj skočila na tretje mesto. Pred njo sta tekmo v Zau končali le Nemka Carina Vogt in Rusinja Irina Avakumova.

Leta 2016 je slovenska moška rokometna reprezentanca na tekmi drugega kroga evropskega prvenstva v Vroclavu remizirala s Španci (24:24). Senzacijo Slovencev, ki so ob polčasu vodili s 13:10, sta ob koncu tekme preprečila Julen Aguinagalde in Cristian Ugalde.

Leta 2016 je izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije sprejel spremembo na selektorskem mestu. Vodenje slovenske košarkarske reprezentance je prevzel 44-letni srbski trener Igor Kokoškov. Na selektorskem mestu je nasledil Jureta Zdovca.

Rodili so se …

1919 – pokojni nemški nogometaš Toni Turek

1938 – nekdanji nemški nogometaš Werner Olk

1940 – pokojni mehiški dirkač Pedro Rodríguez

1948 – nekdanji hokejist Bogdan Jakopič

1950 – pokojni kanadski avtomobilski dirkač Gilles Villeneuve

1951 – nekdanji angleški nogometaš Bob Latchford

1961 – nekdanji črnogorski rokometaš, slovenski selektor Veselin Vujović

1961 – nekdanji kanadski hokejist Mark Messier

1961 – nekdanji angleški nogometaš Peter Beardsley

1961 – nekdanji ameriški košarkar Bob Hansen

1967 – nekdanji čilski nogometaš Ivan Zamorano

1971 – nekdanji španski nogometaš Josep Guardiola

1972 – nekdanji brazilski avtomobilski dirkač Christian Fittipaldi

1976 – nekdanji argentinski nogometaš Marcelo Gallardo

1976 – nekdanji češki nogometaš Pavel Mareš

1978 – nekdanji norveški kolesar Thor Hushovd

1979 – nekdanji ukrajinski hokejist Ruslan Fedotenko

1979 – nekdanji portugalski nogometaš Paulo Ferreira

1979 – ameriški hokejist Brian Gionta

1980 – angleški nogometaš Robert Green

1981 – belgijski teniški igralec Olivier Rochus

1985 – italijanski nogometaš Riccardo Montolivo

1987 – švicarski nogometaš Johan Djourou

1987 – grški nogometaš Grigoris Makos

1988 – nemška teniška igralka Angelique Kerber

1990 – hokejist Blaž Gregorc

1990 – španski nogometaš Nacho

1990 – kanadski hokejist Alex Pietrangelo