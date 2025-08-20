Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sreda,
20. 8. 2025,
15.39

43 minut

Sreda, 20. 8. 2025, 15.39

Pogodba od prihodnjega poletja do 2030

Domen Makuc se bo po slovesu od Barcelone za lep čas preselil v dres Kiela

Pe. M.

Domen Makuc se bo prihodnje poletje iz Barcelone preselil h Kielu, s katerim se je dogovoril za sodelovanje do konca junija 2030.

Domen Makuc se bo prihodnje poletje iz Barcelone preselil h Kielu, s katerim se je dogovoril za sodelovanje do konca junija 2030.

Foto: Reuters

Slovenski rokometaš Domen Makuc je razrešil klubsko vprašanje vse do poletja 2030. Prihajajočo sezono bo odigral še za Barcelono, nato pa se bo preselil v Nemčijo. S Kielom se je dogovoril za štiriletno sodelovanje. "Nov velik korak v moji karieri," je za uradno spletno stran Kiela dejal 25-letnik.

Pri komaj 20 letih se je Domen Makuc preselil h katalonskemu velikanu Barceloni, za katero bo odigral še eno sezono, nato pa kariero nadaljeval v Nemčiji pri tamkajšnjem državnem rekorderju Kielu. Slovenski reprezentant in nemški kolektiv sta se dogovorila za štiriletno sodelovanje, ki se bo začelo s sezono 2026/27.

"Trenutno igram za Barcelono, od naslednjega leta pa bom v Kielu. Gre za kluba svetovnega formata z veliko tradicijo in velikim spoštovanjem drug do drugega. Prehod v Kiel bo naslednji veliki korak v moji karieri. Želim se dokazati v najmočnejši ligi na svetu in Kiel je idealen kraj za to. Ker tam ne bom našel le vrhunske ekipe, ampak tudi fantastično vzdušje v Wunderino Areni. Biti na vsaki domači tekmi podprt s tisoči rokometnih navdušencev je nekaj posebnega," je svojim novim delodajalcem in navijačem na dušo popihal 25-letnik.

"Prehod v Kiel bo naslednji veliki korak v moji karieri. Želim se dokazati v najmočnejši ligi na svetu in Kiel je idealen kraj za to."

Generalni direktor kluba Viktor Szilagyi pa je ob tem za klubsko spletno stran dejal: "Domnov slog igre ustreza naši ekipi prihodnosti, tako da je bil naš najljubši kandidat za to igralno mesto. Prinaša veliko izkušenj iz Barcelone in ima še vedno potencial za nadaljnji razvoj pri nas."

Ob tem ni pozabil omeniti, da bo Makuc naslednji pomemben Slovenec v vrsti Kiela, uspešno je zanj med letoma 2017 in 2023 igral Miha Zarabec.

