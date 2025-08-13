Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
13. 8. 2025,
14.13

1 ura, 15 minut

Anne With Johansen

21-letna Danka nova okrepitev Krima

STA

Anne With Johansen | Anne With Johansen se seli v Ljubljano. | Foto Guliverimage

Anne With Johansen se seli v Ljubljano.

Foto: Guliverimage

Krim Mercator bo v novi sezoni močnejši za še eno obetavno rokometašico, iz Ludwigsburga se v Ljubljano seli 21-letna levičarka Anne With Johansen iz Danske, so sporočili iz ljubljanskih serijskih državnih prvakov. Desna zunanja igralka je v dresu mlajših selekcij danske reprezentance osvajala medalje na največjih mednarodnih tekmovanjih.

V prejšnjih dveh sezonah je z nemškim Ludwigsburgom igrala tudi v ligi prvakinj, še prej pa je nastopala za domači Ajax Kobenhavn. V minuli sezoni je v izločilnih bojih dvakrat nastopila tudi proti Krimu Mercatorju. Ludwigsburg je v skupnem seštevku napredoval v četrtfinale, v sezoni 2023/24 pa je nastopil na zaključnem turnirju četveric, ko je ekipa, takrat še pod imenom Bietigheim, osvojila končno 2. mesto.

Johansen se v Ljubljani pridružuje rojakinji Sofie Bardrum, s katero sta bili soigralki že pri domačem Ajaxu. "Zelo sem vesela, da sem tukaj. Komaj čakam, da oblečem dres Krima. Pripravljena sem dati vse od sebe, pomagati ekipi do uspehov in uživati v vsaki minuti na igrišču. Komaj čakam, da spoznam nove soigralke, navijače in življenje v Ljubljani," je ob podpisu pogodbe dejala novinka v ekipi iz slovenske prestolnice.

