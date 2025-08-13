21-letna Danka nova okrepitev Krima

Krim Mercator bo v novi sezoni močnejši za še eno obetavno rokometašico, iz Ludwigsburga se v Ljubljano seli 21-letna levičarka Anne With Johansen iz Danske, so sporočili iz ljubljanskih serijskih državnih prvakov. Desna zunanja igralka je v dresu mlajših selekcij danske reprezentance osvajala medalje na največjih mednarodnih tekmovanjih.

V prejšnjih dveh sezonah je z nemškim Ludwigsburgom igrala tudi v ligi prvakinj, še prej pa je nastopala za domači Ajax Kobenhavn. V minuli sezoni je v izločilnih bojih dvakrat nastopila tudi proti Krimu Mercatorju. Ludwigsburg je v skupnem seštevku napredoval v četrtfinale, v sezoni 2023/24 pa je nastopil na zaključnem turnirju četveric, ko je ekipa, takrat še pod imenom Bietigheim, osvojila končno 2. mesto.

Johansen se v Ljubljani pridružuje rojakinji Sofie Bardrum, s katero sta bili soigralki že pri domačem Ajaxu. "Zelo sem vesela, da sem tukaj. Komaj čakam, da oblečem dres Krima. Pripravljena sem dati vse od sebe, pomagati ekipi do uspehov in uživati v vsaki minuti na igrišču. Komaj čakam, da spoznam nove soigralke, navijače in življenje v Ljubljani," je ob podpisu pogodbe dejala novinka v ekipi iz slovenske prestolnice.