Celjski rokometaši začeli priprave na novo sezono

Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško so v začetku tedna začeli priprave na novo sezono, v katerih bodo odigrali tudi štiri pripravljalne tekme. Prvo 8. avgusta na Madžarskem, so sporočili iz kluba.

Glavni trener Celjanov Klemen Luzar je na uvodnem treningu pozdravil večino ekipe – manjkali so le Aljuš Anžič, Mai Marguč in Matevž Mlakar, ki se trenutno mudijo s slovensko kadetsko reprezentanco do 19 let, s katero jih čaka nastop na svetovnem prvenstvu. Skrb za kondicijsko pripravo ekipe je letos v rokah Tomaža Ocvirka.

"Verjeti moramo sami vase in v to, kar počnemo, ker smo lahko tako zelo uspešni. Pomembno je, da v ekipi ohranimo dobro vzdušje in spodbudno delovno okolje, saj to prinaša tudi boljše rezultate in dejstvo, da fantje bolje in lažje trenirajo. Najprej si želimo dobro oddelati pripravljalni del, v tekmovalni sezoni pa si želimo tekme zmagovati, se iz tekme v tekmo izboljševati in seveda ciljati na najvišja mesta," je v klubski mikrofon dejal Luzar.

Prvo pripravljalno tekmo bodo odigrali 8. avgusta na Madžarskem. Foto: Celje PL

Ekipa je po odhodu nekaterih igralcev po koncu prejšnje sezone okrepljena z mladinskim podmladkom – Aljuš Anžič in Bor Bradeško, v celjski dres sta se po posojah vrnila Lucijan Korošec in Maj Jelen, pridružil pa se je tudi novinec Matevž Mlakar.

Mlakar: Verjamem, da bomo z dobrim delom nadgrajevali individualno in skupinsko formo

"Ogrodje ekipe je ostalo precej enako, z izjemno nekaj novih posameznikov, ki so se priključili. Imamo tudi novega trenerja, ki pa ga skoraj vsi precej dobro poznamo. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadgrajevali individualno in skupinsko formo. Sistem tekmovanja, ki ga poznamo, sicer odloča na koncu, a je treba do tja priti kar se da pripravljen in resno odigrati vsako tekmo ter se iz vsake napake, poraza in zmage nekaj naučiti. Novincem bomo pomagali, da se čim hitreje vklopijo v celjsko miselnost in se v celjskem dresu tudi pokažejo v najboljši luči," je ob začetku priprav dejal kapetan Žiga Mlakar.

Celjski rokometaši bodo v pripravljalnem obdobju, ki bo trajalo šest tednov, odigrali tudi štiri prijateljske tekme, s katerimi bodo iskali optimalno uigranost pred začetkom uradnih tekem v ligi NLB. Prva pripravljalna tekma jih čaka 8. avgusta v Balatonfüredu proti Ferencvarošu.