Visoka kvalifikacijska ovira za Gorenje Velenje

Evropska rokometna zveza (EHF) je na Dunaju opravila žrebe v kvalifikacijskih delih evropskih tekmovanj pod svojim okriljem v sezoni 2025/2026. Tekmece je dobilo tudi pet slovenskih klubov v evropski ligi in evropskem pokalu, neposredno sta v skupinski del lige prvakinj in evropske lige že uvrščena Krim Mercator in LL Grosist Slovan.

Krimovke bodo kot edini slovenski klub v prihodnji sezoni nastopale v najmočnejšem tekmovanju. V ligi prvakinj bodo slovenske prvakinje igrale že 31. sezono, žreb pred 14 dnevi je za njihove tekmice v skupinskem delu določil Ludwigsburg, Odense, CSM Bukarešto, Brest, Ferencvaros, Podravko in Ikast.

V moški konkurenci Slovenija v ligi prvakov nima zagotovljenega mesta; državni prvak LL Grosist Slovan je sicer na EHF poslal prošnjo za povabilo, a ni bil uspešen. Kodeljevčani bodo tako v novi sezoni nastopali v evropski ligi kot eden od 20 neposredno uvrščenih klubov.

Podprvak Gorenje Velenje bo nastopil v kvalifikacijah tega tekmovanja; v lovu na eno od preostalih 12 mest za ligaški del je žreb Velenjčanom namenil zahtevnega nasprotnika, v zadnjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili s švicarsko ekipo Kriens-Luzern. S to ekipo so že odigrali dva obračuna v skupinskem delu prejšnje sezone in oba izgubili (27:33 in 25:30). Prva tekma bo v Velenju 30. ali 31. avgusta, povratna pa teden dni pozneje Švici.

V evropskem pokalu se bosta Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško pridružila v drugem krogu kvalifikacij sredi oktobra. Trebanjska zasedba je imela v žrebu 64 ekip status nosilca, celjska pa ne. Žreb je Trebanjcem za tekmeca določil boljšega iz dvoboja prvega kroga med estonsko ekipo Mistra in avstrijskim klubom roomz JAGS Vöslau, Celjani pa se bodo borili z belgijskim klubom Sezoens Achilles Bocholt.

Med 64 ekipami evropskega pokala v ženski konkurenci bodo rokometašice Mlinotesta Ajdovščine igrale s severnomakedonsko zasedbo Cair Skopje, Plan Net Avto Litija pa z bolgarskim klubom Bjala.