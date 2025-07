Na Dunaju, sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) so izžrebali pare prvega dela evropske lige. Državni in pokalni prvak LL Grosist Slovan bo v prvem delu nastopal v skupini C skupaj s španskim Granollersom ter še dvema zmagovalcema kvalifikacij. Slovanovci bodo evropsko pot začeli sredi oktobra.

Za čim več zmag in čim daljšo Evropo se bo Slovan boril v evropski ligi. V prvem delu tekmovanja bo ekipa Uroša Zormana igrala v skupini C skupaj z Granollersom iz Španije ter zmagovalcem v dansko-portugalskem obračunu Skanderborg proti Maritimo da Madeiri in zmagovalcem v romunsko-islandskem obračunu Minaur Baia Mare proti Stjarnanu.

Ekipa Slovana bo tri tekme odigrala v Ljubljani, tri pa v gosteh (prvi del tekmovanja je na sporedu med oktobrom in 2. decembrom). V naslednji krog se uvrstita po dve ekipi iz vsake izmed osmih skupin, sledi osmina finala, konec aprila četrtfinale, tekmovanje se bo končalo s sklepnim turnirjem 30 in 31. maja 2026.

Foto: Aleš Fevžer

"Igranje v evropskem tekmovanju bo vsekakor izziv, ki se ga v Slovanu veselimo. Mislim, da smo minulo sezono pokazali, da trdo delo, zavzetost, predanost in resnost prinesejo veliko. Glede na to, bomo igrali v intenzivnem ritmu, bomo morali vstopiti v sezono še bolje pripravljeni," je za klubsko spletno stran uvodoma o žrebu dejal domači trener Zorman.

"Zadovoljen sem, da bomo igrali v evropski ligi in da bo Ljubljana znova v moškem rokometu lahko videla tudi najboljše igralce na svetu. Že pred žrebom sem razmišljal, koga bi raje imel v skupini v prvem delu tekmovanja, a je to vselej nehvaležno. Naj Ljubljana in Slovenija vidita močne klube in dobre tekme. Seveda z našimi zmagami. Upam, da bo to v dvorano privabilo tudi gledalce," je še menil trener Slovana.

Slovan bo prvo tekmo igral 14. oktobra v Ljubljani z zmagovalcem obračuna med romunsko Baio Mare in islandskim Stjarmanom.

