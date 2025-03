Začenja se drugi del

V rokometni ligi NLB se bo danes začel drugi del tekmovanja. Najboljših osem ekip iz prvega dela lige NLB je razdeljenih v dve skupini za prvaka. V skupini A bodo nastopili LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Krka in Urbanscape Loka, v skupini B pa Celje Pivovarna Laško, Trimo Trebnje, Slovenj Gradec in Riko Ribnica. Za uvod se bosta danes pomerila Krka in Gorenje.

Skupino za obstanek tvorijo Jeruzalem Ormož, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Misteral Krško in Koper.

LL Grosist Slovan, Celje Pivovarna Laško in Jeruzalem Ormož bodo končnico začenjajo s šestimi točkami, Trimo Trebnje, Gorenje Velenje in Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica s štirimi, Krka, Slovenj Gradec in Misteral Krško s po dvema, Urbanscape Loka, Riko Ribnica in Koper pa brez točk.

Iz vsake skupine za prvaka bosta najboljši dve ekipi napredovali v polfinale, tretjeuvrščeni čaka tekma za peto, četrtouvrščeni pa za sedmo mesto. Zadnjeuvrščena ekipa skupine za obstanek bo nazadovala v 1. B SRL, predzadnjo pa čakata dodatna kvalifikacijska dvoboja z drugouvrščeno ekipo 1. B SRL.

Liga NLB, drugi del, 1. krog

Četrtek, 20. marec:

Petek, 21. marec:

Sobota, 22. marec:

Lestvica: