V rokometnem klubu Gorenje Velenje so danes izpeljali redno volilno skupščino. Kot so sporočili, so bile vse točke dnevnega reda, vključno s potrditvijo finančnega poročila ter razrešitvijo starih in izvolitvijo novih članov upravnega odbora, potrjene s soglasno večino.

Na skupščini so se seznanili tudi z odstopnima izjavama predsednika in direktorja kluba, Janeza Gamsa in Romana Pungartnika.

"Odločitev je osebne narave"

Janez Gams: RK Gorenje Velenje zame ni bil zgolj klub. Bil je moj drugi dom. Foto: RK Gorenje "Z globokim občutkom hvaležnosti, ponosa in tudi rahle žalosti se po skoraj treh letih predsedniškega mandata in skupno več kot štirinajstih letih aktivnega delovanja v klubu poslavljam od svoje funkcije. RK Gorenje Velenje zame ni bil zgolj klub. Bil je moj drugi dom, prostor, kjer sem rasel kot igralec, se razvijal kot vodja in dozorel kot človek. Sedem let sem nosil njegov dres, štiri leta sem ga vodil kot direktor, zadnja tri pa sem imel čast biti njegov predsednik," se je s čustvenim zapisom od kluba poslovil dosedanji predsednik šaleške zasedbe Gams.

"Vsaka od teh vlog mi je dala neprecenljive izkušnje, prijateljstva in spomine, ki jih bom nosil s seboj vse življenje. Vse to ne bi bilo mogoče brez izjemne ekipe sodelavcev, predanih trenerjev, srčnih igralcev in neprecenljive podpore naših navijačev. Hvala vam, ker ste mi zaupali, me podpirali in skupaj z menoj soustvarjali to zgodbo. Odločitev je osebne narave – poslovne obveznosti mi ne dopuščajo več, da bi klubu namenjal čas, energijo in predanost, kot si jih zasluži. Obenem pa verjamem, da je napočil trenutek za nove ideje, sveže poglede in nadaljnji razvoj kluba pod novim vodstvom," je poudaril Gams.

"Edini razlog, da se sam s te funkcije poslavljam, je ..."

Roman Pungartnik: Ponosen sem na te dve leti in na dosežene uspehe, ker časi niso bili lahki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Skupaj s predsednikom je odstopno izjavo pred iztekom mandata podal tudi direktor kluba Roman Pungartnik.

"Ko sem pred dvema letoma prišel v ta klub, so tukaj bili trije, ki so me nagovorili, da se vrnem v rokometne vode. Janez Gams, Zoran Jovičić in Iztok Mori. Vizija teh treh ljudi je bila takšna kot moja, zato sem tudi sprejel to vlogo," je poudaril Pungartnik.

"Edini razlog, da se sam s te funkcije poslavljam, je odhod dveh ključnih članov upravnega odbora. Ko sem prišel v klub, se je vse na novo postavljalo s samo šestimi člani upravnega odbora. S povezovanjem lokalne skupnosti nam je uspelo razširiti zgodbo in UO zdaj šteje 14 članov. Ponosen sem na te dve leti in na dosežene uspehe, ker časi niso bili lahki. Z vizijo, trdim delom in medsebojnim spoštovanjem, je marsikaj možno. Sam imam v prvi vrsti rad šport in sem to funkcijo tudi z veseljem opravljal," je zapisal Pungartnik.

"Ves čas sem verjel v to zgodbo in še vedno verjamem vanjo, a je prav, da se s slovesom Janeza Gamsa in Iztoka Morija poslovim tudi sam, saj sta to bila glavna razloga, da sem to funkcijo tudi sprejel. Prepričan sem, da je bila ta zgodba uspešna, nenazadnje imamo tudi rezultate, ki lahko to podkrepijo. Ekipa za sezono 2025/26 je dobro sestavljena za domače prvenstvo in tudi za evropska tekmovanja. Vsi skupaj ste lahko ponosni. Ostajam vaš navijač in bom še naprej prihajal na tekme," je sklenil Pungartnik.

Hkrati z odstopoma predsednika in direktorja sta se kot člana upravnega odbora poslovila tudi Gregor Jordan in Iztok Mori.

Volilna skupščina je hkrati izvolila tudi nove člane upravnega odbora. Obstoječim članom, Petru Šilcu, Milanu Meži, Vladimirju Pogaču, Žigi Brodniku, Borutu Plaskanu, Petru Goltniku, Primožu Kastelicu, so se pridružili Janez Melanšek, Aleks Plešnik, Aleš Logar, Vlado Praprotnik, Mirko Andrejc, Tadej Rampre in Aleš Koželjnik.

Nov, štirinajstčlanski upravni odbor, najštevilčnejši v zgodovini kluba, se bo sestal v najkrajšem mogočem času in izvolil novega predsednika.

