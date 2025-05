Začenja se boj za veliki finale

V soboto bosta v Celju in Ljubljani odigrani prvi polfinalni tekmi, kjer bosta domači ekipi – RK Celje Pivovarna Laško in RD LL Grosist Slovan – gostili RK Gorenje Velenje oziroma RK Trimo Trebnje. Obe polfinalni paru napovedujeta razburljiva in kakovostna obračuna, saj se bodo pomerile ekipe, ki so v letošnji sezoni navdušile z odlično formo in borbenim pristopom. Mesto v velikem finalu si bosta zagotovili moštvi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi.

Poleg polfinalnih obračunov bo ta konec tedna na sporedu tudi prva tekma za 5. mesto med ekipama Slovenj Gradca in Krke. Tako kot v boju za 7. mesto, bosta tudi ti dve moštvi odigrali dve tekmi, končno razvrstitev pa bo odločil skupni izid obeh srečanj. Peto mesto si bo tako zagotovila ekipa z boljšim skupnim rezultatom.

V sobotnem dogajanju bodo aktivni tudi klubi lige za obstanek. Rokometaši Krškega bodo na domačem igrišču gostili Koper, v Ivančni Gorici pa bodo gostovali Ormožani. Zadnjeuvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja bo izpadla v 1. B ligo, predzadnja pa se bo za obstanek pomerila v dodatnih kvalifikacijah proti drugouvrščeni ekipi 1. B SRL.

