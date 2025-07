Pri Slovanu bodo zavihali rokave

Del priprav bodo Slovanovci opravili v Ljubljani, del pa v Kranjski Gori, so sporočili s Kodeljevega. V klubu so kot zadnjo okrepitev pripeljali tudi Vida Miklavca, nekdanjega igralca trebanjskega Trima.

Kot so objavili pri Slovanu na družbenih omrežjih, je Miklavc podpisal pogodbo do leta 2028.

Že pred tem gre Slovan v novo sezono močnejši za Staša Skubeta, Tima Cokana, Gala Marguča, Tadeja Kljuna, Mirka Latkovića in Lovra Viščka.

Do prve uradne tekme sezone 2025/26 ekipo Slovana čakajo številni pripravljalni obračuni, med drugim s slovenskima prvoligašema Radovljico in Svišem, z nemškim Kielom, s hrvaškim Zagrebom, tekmovala pa bo tudi na Šilčevem memorialu med 21. in 23. avgustom v Ljubljani in Ribnici.

