Rokometaši iz Radovljice med slovensko elito, Koper izpadel

Rokometaši Frankstahla Radovljice so si prek kvalifikacijskih tekem proti Kopru izborili mesto v elitni ligi NLB v sezoni 2025/26. Gorenjska zasedba je pred dobrim tednom dni v Kopru izgubila z 29:33 (17:18), na današnji povratni domači tekmi pa je zmagala s 40:33 (22:18).

Koprska ekipa je izgubila prvoligaški status. Povratno tekmo je resda začela s prednostjo štirih golov, a je v končnici prvega polčasa že zaostala za pet (16:21).

V drugi polovici tekme je njihov primanjkljaj narasel že na -7 (24:31). Izbranci gostujočega trenerja Uroša Rapotca so v 54. minuti znižali na 30:34, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so se zbrali tudi varovanci domačega trenerja Jake Kešeta in gostom primazali bolečo zaušnico.

V gorenjski ekipi je blestel Žan Debelak, ki je dosegel kar 15 golov, Drejc Polančec pa je za odmevno zmago prispeval šest zadetkov. V primorski ekipi sta bila najbolj učinkovita Giacomo Hrovatin s sedmimi in Denis Konjevič s petimi goli.

Po današnji tekmi v Radovljici se je končala ligaška sezona v ligi NLB. Prvo mesto je prvič v zgodovini osvojil LL Grosist Slovan, ki je v finalni seriji ugnal Gorenje Velenje z 2:0 v zmagah. V seriji za tretje mesto je bil Trimo Trebnje boljši od Celja Pivovarne Laško z 2:1 v zmagah.

Rokometaši Slovana so novi slovenski prvaki. Foto: Jan Gregorc

Peto mesto je osvojila Krka, šesto Slovenj Gradec, sedmo Urbanscape Loka, osmo Riko Ribnica, deveto Jeruzalem Ormož, deseto pa Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica. Iz elitne druščine je poleg Kopra izpadel tudi Misteral Krško, ki je v skupini za obstanek zasedel zadnje mesto.

V novi sezoni 2025/26 bodo v ligi NLB igrali LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Krka, Slovenj Gradec, Urbanscape Loka, Riko Ribnica, Jeruzalem Ormož, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Frankstahl Radovljica in Škofljica. Slednja si je mesto v elitni ligi zagotovila po prvem mestu v 1. B SRL.