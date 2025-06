Slovan do zgodovinskega, prvega naslova državnega prvaka

Slovan je prvak lige NLB za sezono 2024/25. Ljubljančani so še drugič v finalni seriji ugnali Gorenje Velenje, tokrat z 29:26 (15:14), in se kot peto moštvo v zgodovini samostojne Slovenije podpisali pod državni naslov. Po dveh tekmah pa še ni odločen boj za tretje mesto. Rokometaši Trima iz Trebnjega so namreč na drugi tekmi za končno tretje mesto premagali Celje Pivovarno Laško z 32:30 (19:12) in izid v zmagah izenačili na 1:1.

Ljubljančani so zaznamovali domačo sezono 2024/25. Varovanci slovenskega selektorja Uroša Zormana so po aprilskem zmagoslavju na zaključnem turnirju slovenskega pokala v dvorani na Kodeljevem svoje domače tekmece pokorili še v ligaškem tekmovanju.

Slovan je peta ekipa, ki je po slovenski osamosvojitvi osvojila državno prvenstvo. Na vrhu razpredelnice je Celje Pivovarna Laško s 26 naslovi, Gorenje Velenje jih ima pet, po enkrat so slavili Prule 67, Koper in Slovan.

Ekipa iz slovenske prestolnice je v rednem delu osvojila prvo mesto, potem ko je na 22 odigranih tekmah dosegla 18 zmag, neodločen izid in doživela tri poraze. V skupini A za prvaka je na šestih tekmah petkrat zmagala in enkrat igrala neodločeno. V polfinalu je ugnala Trimo Trebnje z 2:0 v zmagah, v velikem finalu pa s tem izidom še Gorenje Velenje.

Dober uvod gostov, domači do polčasa priključili

Gosti so silovito odprli tekmo v Šaleški dolini. V sedmi minuti so povedli s 4:0, v deseti pa s 7:2. V nadaljevanju njihova premoč na igrišču ni bila več tako izrazita.

Velenjčani so med 15. in 19. minuto naredili delni izid 4:0 in povsem zadihali za ovratnik papirnatim favoritom iz Ljubljane (8:9), v 22. minuti pa so jih po golu Anžeta Blagotinška ujeli ter prvič na tekmi izenačili na 10:10. Do odhoda na veliki odmor je bila tekma povsem enakovredna, gosti pa so drugo polovico tekme začeli z golom prednosti (15:14).

V nadaljevanju Slovan do petih golov prednosti

V začetku drugega polčasa se je odvijal srdit boj za vsak košček igrišča. Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so bili najprej konkurenčni telesno močnejšim in višjim Ljubljančanom, sredi polčasa pa so zaostali za pet golov (20:25, 21:26).

A ose niso izobesile bele zastave. V 54. minuti so se po golu Gotija Maričića približali na dva zadetka (24:26), po Zormanovi minuti odmora pa so prelomni trenutki dvoboja minuli v znamenju Ljubljančanov. Dobro minuto pred koncem so povedli za tri gole (29:26) in jasno je bilo, da bo naslov odšel v slovensko prestolnico.

Dolenec končal kariero, Zorman vendarle dočakal državni naslov kot trener

Po današnji tekmi v Velenju je igralsko kariero končal Jure Dolenec, s 714 doseženimi goli najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance. Šestintridesetletni Škofjeločan je v dolgoletni karieri v domovini igral za Loko, Gorenje Velenje in LL Grosist Slovan, v Franciji za Montpellier in Limoges, v Španiji za Barcelono, na Hrvaškem pa za Nexe Našice. Po koncu igralske kariere bo bržkone prevzel mesto športnega direktorja pri ljubljanski ekipi.

"Končno, v petem trenerskem poskusu sem osvojil naslov državnega prvaka," je po drugem finalnem dvoboju za Sportklub uvodoma dejal Zorman in dodal: "V tej sezoni smo imeli kakovost in dolgo klop, 14 novih obrazov pred začetkom sezone pa smo kompaktno povezali v celoto in iz tekme v tekmo igrali vse bolje. V tej sezoni se je veliko govorilo o denarju, ki smo ga imeli na voljo, a odločilo je naše srce in velika požrtvovalnost mojih varovancev ter želja po uspehu."

Trebanjci izenačili serijo za bron

Trebanjci so se Celjanom v boju za tretje mesto oddolžili za sredin poraz v dvorani Zlatorog z 32:34 in izsilili odločilno tretjo tekmo, ki se bo 6. junija v knežjem mestu pričela ob 19. uri. V Mokronogu je bilo v prvem polčasu bolj ali manj vse v znamenju dolenjskih rokometašev. V končnici prvega polčasa so povedli s 16:10, na polovici tekme pa je njihova prednost znašala sedem golov (19:12).

A Celjani niso vrgli puške v koruzo. V drugem polčasu so zaigrali veliko bolje in bili na pragu popolnega preobrata. V 45. minuti so se približali na dva gola (22:24), pet minut kasneje pa so po zadetku Tadeja Mazeja povsem zadihali za ovratnik Trebanjcev (25:26).

V 53. minuti so jih po golu Luke Perića tudi ujeli (27:27). Trebanjci so v prelomnih trenutkih dvoboja le izkoristili istočasni izključitvi Mazeja in Uroša Milićevića ter po golih Jana Jurečiča in Jake Soršaka v 59. minuti povedli z 31:29 ter si priigrali odločilno tretjo tekmo. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Timotej Grmšek s sedmimi goli, v gostujoči pa sta Perić in Alex Bognar dosegla po šest zadetkov.

